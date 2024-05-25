«Общественное»: в Киевской области прогремел взрыв

На Украине объявлена воздушная тревога
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Киевской области был слышен взрыв. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
«В Киевской области было слышно звук взрыва», — говорится в публикации. Украинское министерство цифровой трансформации подтверждает, что тревога сохраняется на всей территории страны, что свидетельствует о продолжающейся напряженной обстановке.
Ранее аналогичные инциденты произошли в Житомирской области на северо-западе Украины. Об этом писало издание «Фокус».
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