«Общественное»: в Киевской области прогремел взрыв

26 мая 2024 в 07:26 Размер текста - 17 +

На Украине объявлена воздушная тревога Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киевской области был слышен взрыв. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное». «В Киевской области было слышно звук взрыва», — говорится в публикации. Украинское министерство цифровой трансформации подтверждает, что тревога сохраняется на всей территории страны, что свидетельствует о продолжающейся напряженной обстановке. Ранее аналогичные инциденты произошли в Житомирской области на северо-западе Украины. Об этом писало издание «Фокус». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Киевской области был слышен взрыв. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное». «В Киевской области было слышно звук взрыва», — говорится в публикации. Украинское министерство цифровой трансформации подтверждает, что тревога сохраняется на всей территории страны, что свидетельствует о продолжающейся напряженной обстановке. Ранее аналогичные инциденты произошли в Житомирской области на северо-западе Украины. Об этом писало издание «Фокус».