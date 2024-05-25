25 мая 2024

«Общественное»: в Киевской области прогремел взрыв

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Последствия взрыва газового баллона в доме № 32 на улице Циолковского. Екатеринбург, пластиковые окна, лента ограждения, последствия взрыва, взрыв
На Украине объявлена воздушная тревога Фото:
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В Киевской области был слышен взрыв. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Киевской области было слышно звук взрыва», — говорится в публикации. Украинское министерство цифровой трансформации подтверждает, что тревога сохраняется на всей территории страны, что свидетельствует о продолжающейся напряженной обстановке.

Ранее аналогичные инциденты произошли в Житомирской области на северо-западе Украины. Об этом писало издание «Фокус».

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В Киевской области был слышен взрыв. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное». «В Киевской области было слышно звук взрыва», — говорится в публикации. Украинское министерство цифровой трансформации подтверждает, что тревога сохраняется на всей территории страны, что свидетельствует о продолжающейся напряженной обстановке. Ранее аналогичные инциденты произошли в Житомирской области на северо-западе Украины. Об этом писало издание «Фокус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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