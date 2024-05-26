Гладков заявил о 18 раненых при обстреле ВСУ

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Последствия обстрелов Белгорода (архивные фотографии, часть 2). Белгород, разрушения, обстрел, белгород
ВСУ снова атаковали Белгородскую область 25 мая (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

После украинского удара по Белгородской области погибли четыре человека, пострадали 18. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Вчера очередной тяжелый день для всей Белгородской области. У нас, к большому горю, погибли 4 мирных жителя. 18 человек получили ранения. Двое из них — дети», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что сегодня он встретится с врачами. Вся помощь будет оказана. При необходимости раненые будут отправлены в Москву.

ВСУ почти каждый день наносят удар по Белгородской области. Больше всего прилетов приходится по Белгороду. Как сейчас выглядит город — в материале URA.RU.

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После украинского удара по Белгородской области погибли четыре человека, пострадали 18. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Вчера очередной тяжелый день для всей Белгородской области. У нас, к большому горю, погибли 4 мирных жителя. 18 человек получили ранения. Двое из них — дети», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что сегодня он встретится с врачами. Вся помощь будет оказана. При необходимости раненые будут отправлены в Москву. ВСУ почти каждый день наносят удар по Белгородской области. Больше всего прилетов приходится по Белгороду. Как сейчас выглядит город — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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