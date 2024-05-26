Гладков заявил о 18 раненых при обстреле ВСУ

После украинского удара по Белгородской области погибли четыре человека, пострадали 18. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Вчера очередной тяжелый день для всей Белгородской области. У нас, к большому горю, погибли 4 мирных жителя. 18 человек получили ранения. Двое из них — дети», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что сегодня он встретится с врачами. Вся помощь будет оказана. При необходимости раненые будут отправлены в Москву.
ВСУ почти каждый день наносят удар по Белгородской области. Больше всего прилетов приходится по Белгороду. Как сейчас выглядит город — в материале URA.RU.
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После украинского удара по Белгородской области погибли четыре человека, пострадали 18. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Вчера очередной тяжелый день для всей Белгородской области. У нас, к большому горю, погибли 4 мирных жителя. 18 человек получили ранения. Двое из них — дети», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что сегодня он встретится с врачами. Вся помощь будет оказана. При необходимости раненые будут отправлены в Москву. ВСУ почти каждый день наносят удар по Белгородской области. Больше всего прилетов приходится по Белгороду. Как сейчас выглядит город — в материале URA.RU.