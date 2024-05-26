ВС РФ ударили по складу, где находились ракеты ATACMS

26 мая 2024 в 10:37 Размер текста - 17 +

США поставили на Украину ракеты ATACMS Фото: U.S. Army новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ нанесли удар по складу в Днепропетровской области, где, предположительно, хранились американские ракеты ATACMS. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Город Павлоград Днепропетровской области в полночь 26 мая получил прилеты по военным объектам. Было два удара в начало первого ночи. Второй удар с детонацией и, как описывают местные жители, „с сильным фейерверком“», — рассказал Лебедев РИА Новости. Он отметил, что, по информации от сопротивления, на этой неделе на территорию складов возле военной части привезли в трех КАМАЗах ракеты, похожие на M39 ATACMS. Результаты прилетов пока уточняются, но уже известно, что после второго удара к военной части направились машины скорой помощи. Их не сразу пустили, пришлось около 15-20 минут ждать на блокпосту. В это время кого-то эвакуировали на вертолетах. Президент США Джо Байден в апреле подписал законопроект о предоставлении Украине военной помощи на 61 млрд долларов. В пакет вошли дальнобойные баллистические ракеты ATACMS. ВСУ активно используют их для ударов по территории России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ нанесли удар по складу в Днепропетровской области, где, предположительно, хранились американские ракеты ATACMS. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Город Павлоград Днепропетровской области в полночь 26 мая получил прилеты по военным объектам. Было два удара в начало первого ночи. Второй удар с детонацией и, как описывают местные жители, „с сильным фейерверком“», — рассказал Лебедев РИА Новости. Он отметил, что, по информации от сопротивления, на этой неделе на территорию складов возле военной части привезли в трех КАМАЗах ракеты, похожие на M39 ATACMS. Результаты прилетов пока уточняются, но уже известно, что после второго удара к военной части направились машины скорой помощи. Их не сразу пустили, пришлось около 15-20 минут ждать на блокпосту. В это время кого-то эвакуировали на вертолетах. Президент США Джо Байден в апреле подписал законопроект о предоставлении Украине военной помощи на 61 млрд долларов. В пакет вошли дальнобойные баллистические ракеты ATACMS. ВСУ активно используют их для ударов по территории России.