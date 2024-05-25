В Екатеринбурге девушка упала с электросамоката и впала в кому

В Екатеринбурге утром 26 мая 28-летняя девушка упала с электросамоката и впала в кому. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
«Инцидент произошел 26 мая ранним утром на улице Амундсена, у дома 68. По предварительным данным, 28-летняя девушка, двигаясь по тротуару на прокатном электросамокате, не справилась с управлением и допустила падение с устройства», — рассказали в ведомстве.
В результате девушку с травмой головы в состоянии комы госпитализировали в ГКБ №36, сказано в тексте. Медики оказывают ей необходимую помощь. Отмечается, что защитная экипировка на девушке отсутствовала. По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку.
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