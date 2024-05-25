25 мая 2024

В Екатеринбурге девушка упала с электросамоката и впала в кому

© Служба новостей «URA.RU»
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В момент падения защитная экипировка на девушке отсутствовала (архивное фото)
В момент падения защитная экипировка на девушке отсутствовала (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 26 мая 28-летняя девушка упала с электросамоката и впала в кому. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«Инцидент произошел 26 мая ранним утром на улице Амундсена, у дома 68. По предварительным данным, 28-летняя девушка, двигаясь по тротуару на прокатном электросамокате, не справилась с управлением и допустила падение с устройства», — рассказали в ведомстве.

В результате девушку с травмой головы в состоянии комы госпитализировали в ГКБ №36, сказано в тексте. Медики оказывают ей необходимую помощь. Отмечается, что защитная экипировка на девушке отсутствовала. По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку. 

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В Екатеринбурге утром 26 мая 28-летняя девушка упала с электросамоката и впала в кому. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Инцидент произошел 26 мая ранним утром на улице Амундсена, у дома 68. По предварительным данным, 28-летняя девушка, двигаясь по тротуару на прокатном электросамокате, не справилась с управлением и допустила падение с устройства», — рассказали в ведомстве. В результате девушку с травмой головы в состоянии комы госпитализировали в ГКБ №36, сказано в тексте. Медики оказывают ей необходимую помощь. Отмечается, что защитная экипировка на девушке отсутствовала. По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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