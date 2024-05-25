25 мая 2024
24 мая 2024

В Челябинскую область придут заморозки до минус 4 градусов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Лысая кошка. Челябинск, кошка, холод, кот, отопление, сфинкс
Последние майские дни ночью теплом челябинцев не порадуют Фото:

Четыре градуса ниже нуля и заморозки в горах и низинах ожидаются в Челябинской области ночью 27 мая. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.

«Облачно с прояснением, местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя. В горах и низинах заморозки до минус четырех», — сообщается на сайте ЦГМС.

Днем 27 мая синоптики обещают погоду без осадков, воздух прогреется до 15 градусов выше нуля. Порыв ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Ранее челябинцев предупредили о том, что лето начнется с грозы и ливня. Осадков не будет только 3 июня.

Ночью 27 мая в отдельных районах региона будет околонулевая температура
Ночью 27 мая в отдельных районах региона будет околонулевая температура

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Четыре градуса ниже нуля и заморозки в горах и низинах ожидаются в Челябинской области ночью 27 мая. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре. «Облачно с прояснением, местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя. В горах и низинах заморозки до минус четырех», — сообщается на сайте ЦГМС. Днем 27 мая синоптики обещают погоду без осадков, воздух прогреется до 15 градусов выше нуля. Порыв ветра будут достигать 15 метров в секунду. Ранее челябинцев предупредили о том, что лето начнется с грозы и ливня. Осадков не будет только 3 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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