Последние майские дни ночью теплом челябинцев не порадуют
Четыре градуса ниже нуля и заморозки в горах и низинах ожидаются в Челябинской области ночью 27 мая. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.
«Облачно с прояснением, местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя. В горах и низинах заморозки до минус четырех», — сообщается на сайте ЦГМС.
Днем 27 мая синоптики обещают погоду без осадков, воздух прогреется до 15 градусов выше нуля. Порыв ветра будут достигать 15 метров в секунду.
Ранее челябинцев предупредили о том, что лето начнется с грозы и ливня. Осадков не будет только 3 июня.
Ночью 27 мая в отдельных районах региона будет околонулевая температура
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