25 мая 2024

Девушка выманила у 92-летней челябинки 1,5 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка-курьер за несколько визитов забрала у пенсионерки всю имеющуюся наличность Фото:

В Златоусте представившаяся по телефону дочерью девушка выманила у 92-летней пенсионерки полтора миллиона рублей под предлогом помощи в ситуации с ДТП. Как сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области, впоследствии подозреваемая перевела деньги неизвестным.

«Собеседница рассказала, что попала в ДТП, переходя проезжую часть в неположенном месте, и по ее вине пострадала женщина-водитель. В итоге пенсионерка передала приехавшей девушке один миллион рублей, а позднее еще 200 и 300 тысяч рублей», — рассказали в региональном главке.

Отдав всю наличность, потерпевшая выяснила, что с ее дочерью все в порядке. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 18-летнюю подозреваемую. Они выяснили, что деньги девушка перевела через банкомат неизвестному заказчику, который ранее предложил ей подработку в интернете. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

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В Златоусте представившаяся по телефону дочерью девушка выманила у 92-летней пенсионерки полтора миллиона рублей под предлогом помощи в ситуации с ДТП. Как сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области, впоследствии подозреваемая перевела деньги неизвестным. «Собеседница рассказала, что попала в ДТП, переходя проезжую часть в неположенном месте, и по ее вине пострадала женщина-водитель. В итоге пенсионерка передала приехавшей девушке один миллион рублей, а позднее еще 200 и 300 тысяч рублей», — рассказали в региональном главке. Отдав всю наличность, потерпевшая выяснила, что с ее дочерью все в порядке. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 18-летнюю подозреваемую. Они выяснили, что деньги девушка перевела через банкомат неизвестному заказчику, который ранее предложил ей подработку в интернете. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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