Девушка выманила у 92-летней челябинки 1,5 млн рублей

26 мая 2024 в 16:33 Размер текста - 17 +

Девушка-курьер за несколько визитов забрала у пенсионерки всю имеющуюся наличность Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Златоусте представившаяся по телефону дочерью девушка выманила у 92-летней пенсионерки полтора миллиона рублей под предлогом помощи в ситуации с ДТП. Как сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области, впоследствии подозреваемая перевела деньги неизвестным. «Собеседница рассказала, что попала в ДТП, переходя проезжую часть в неположенном месте, и по ее вине пострадала женщина-водитель. В итоге пенсионерка передала приехавшей девушке один миллион рублей, а позднее еще 200 и 300 тысяч рублей», — рассказали в региональном главке. Отдав всю наличность, потерпевшая выяснила, что с ее дочерью все в порядке. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 18-летнюю подозреваемую. Они выяснили, что деньги девушка перевела через банкомат неизвестному заказчику, который ранее предложил ей подработку в интернете. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте представившаяся по телефону дочерью девушка выманила у 92-летней пенсионерки полтора миллиона рублей под предлогом помощи в ситуации с ДТП. Как сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области, впоследствии подозреваемая перевела деньги неизвестным. «Собеседница рассказала, что попала в ДТП, переходя проезжую часть в неположенном месте, и по ее вине пострадала женщина-водитель. В итоге пенсионерка передала приехавшей девушке один миллион рублей, а позднее еще 200 и 300 тысяч рублей», — рассказали в региональном главке. Отдав всю наличность, потерпевшая выяснила, что с ее дочерью все в порядке. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 18-летнюю подозреваемую. Они выяснили, что деньги девушка перевела через банкомат неизвестному заказчику, который ранее предложил ей подработку в интернете. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).