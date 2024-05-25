Девушка выманила у 92-летней челябинки 1,5 млн рублей

В Златоусте представившаяся по телефону дочерью девушка выманила у 92-летней пенсионерки полтора миллиона рублей под предлогом помощи в ситуации с ДТП. Как сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области, впоследствии подозреваемая перевела деньги неизвестным.
«Собеседница рассказала, что попала в ДТП, переходя проезжую часть в неположенном месте, и по ее вине пострадала женщина-водитель. В итоге пенсионерка передала приехавшей девушке один миллион рублей, а позднее еще 200 и 300 тысяч рублей», — рассказали в региональном главке.
Отдав всю наличность, потерпевшая выяснила, что с ее дочерью все в порядке. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 18-летнюю подозреваемую. Они выяснили, что деньги девушка перевела через банкомат неизвестному заказчику, который ранее предложил ей подработку в интернете. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).
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