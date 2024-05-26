Советник Губернатора Орловской области задержан по подозрению в коррупции

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Сергей Лежнев подозревается в коррупции, пишет "Коммерсант"
Сергей Лежнев подозревается в коррупции, пишет "Коммерсант" Фото:

Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев задержан по подозрению в коррупции. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

«Сергей Лежнев задержан», — передает слова источника «Коммерсант». Там добавили, что задержанный находится в изоляторе временного содержания в Орле, где ведется расследование уголовного дела о многомиллионных хищениях на Красном мосту.

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Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев задержан по подозрению в коррупции. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах. «Сергей Лежнев задержан», — передает слова источника «Коммерсант». Там добавили, что задержанный находится в изоляторе временного содержания в Орле, где ведется расследование уголовного дела о многомиллионных хищениях на Красном мосту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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