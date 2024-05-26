Советник Губернатора Орловской области задержан по подозрению в коррупции

Сергей Лежнев подозревается в коррупции, пишет "Коммерсант"
Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев задержан по подозрению в коррупции. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
«Сергей Лежнев задержан», — передает слова источника «Коммерсант». Там добавили, что задержанный находится в изоляторе временного содержания в Орле, где ведется расследование уголовного дела о многомиллионных хищениях на Красном мосту.
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