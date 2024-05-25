25 мая 2024

Свердловчан кошмарят дети, которые кидаются разными предметами с балконов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге 25 мая на коляску с маленьким ребенком с балкона упал пакет с водой (архивное фото)
В Екатеринбурге 25 мая на коляску с маленьким ребенком с балкона упал пакет с водой (архивное фото) Фото:

Жители Верхней Пышмы пожаловались на детей, которые бросают с балконов пакеты с водой, камни, бутылки и другие предметы. Этим горожане поделились в соцсетях.

«Две девочки на Уральских Рабочих, 44а с шестого этажа кидают пакеты с водой. Родители, примите меры! Уже одного человека когда-то оставили инвалидом из-за такой же шалости. И тоже в Верхней Пышме!» — передает сообщество «Подслушано Верхняя Пышма» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях горожане отмечают, что это не единственный случай в городе. «У нас на той неделе камни кидали… Улица Петрова, 34в… И во дворе две недели назад бутылки кидали с 14 этажа, у новой машины крышу помяли в двух местах», — написал очевидец. Подобная ситуация и в доме на Уральских Рабочих, 46. Там дети с восьмого этажа «кидают все, что под руку попадет».

Горожане возмущены таким поведением детей. «Родители! Примите меры! Я там с малышом гуляю!» — попросила подписчица сообщества.

В Екатеринбурге 25 мая произошла похожая ситуация. Семья с маленьким ребенком шла по улице Белинского, 41, и сверху в них прилетел тяжелый полиэтиленовый пакет с водой, пишет E1.ru. Его разорвало об коляску. «Чудом не об голову моего ребенка. Дочка очень испугалась! Даже не хочу представлять, что было бы, если бы пакет упал чуть дальше», — рассказал отец девочки.

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Жители Верхней Пышмы пожаловались на детей, которые бросают с балконов пакеты с водой, камни, бутылки и другие предметы. Этим горожане поделились в соцсетях. «Две девочки на Уральских Рабочих, 44а с шестого этажа кидают пакеты с водой. Родители, примите меры! Уже одного человека когда-то оставили инвалидом из-за такой же шалости. И тоже в Верхней Пышме!» — передает сообщество «Подслушано Верхняя Пышма» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях горожане отмечают, что это не единственный случай в городе. «У нас на той неделе камни кидали… Улица Петрова, 34в… И во дворе две недели назад бутылки кидали с 14 этажа, у новой машины крышу помяли в двух местах», — написал очевидец. Подобная ситуация и в доме на Уральских Рабочих, 46. Там дети с восьмого этажа «кидают все, что под руку попадет». Горожане возмущены таким поведением детей. «Родители! Примите меры! Я там с малышом гуляю!» — попросила подписчица сообщества. В Екатеринбурге 25 мая произошла похожая ситуация. Семья с маленьким ребенком шла по улице Белинского, 41, и сверху в них прилетел тяжелый полиэтиленовый пакет с водой, пишет E1.ru. Его разорвало об коляску. «Чудом не об голову моего ребенка. Дочка очень испугалась! Даже не хочу представлять, что было бы, если бы пакет упал чуть дальше», — рассказал отец девочки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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