На сайте СДЭКа произошел масштабный сбой. Скрин

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На сайте СДЭКа ведутся технические работы Фото:

Сбой произошел в работе сервиса доставки СДЭК. На сайте сообщили, что ведутся технические работы.

«Мы проводим профилактику систем, для того чтобы наши сервисы стали еще быстрее и лучше», — сообщили на официальном сайте компании. Там добавили, что совсем скоро работа будет возобновлена.

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Сбой произошел в работе сервиса доставки СДЭК. На сайте сообщили, что ведутся технические работы. «Мы проводим профилактику систем, для того чтобы наши сервисы стали еще быстрее и лучше», — сообщили на официальном сайте компании. Там добавили, что совсем скоро работа будет возобновлена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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