На сайте СДЭКа ведутся технические работы
Сбой произошел в работе сервиса доставки СДЭК. На сайте сообщили, что ведутся технические работы.
«Мы проводим профилактику систем, для того чтобы наши сервисы стали еще быстрее и лучше», — сообщили на официальном сайте компании. Там добавили, что совсем скоро работа будет возобновлена.
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