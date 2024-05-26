На сайте СДЭКа произошел масштабный сбой. Скрин

26 мая 2024 в 20:28 Размер текста - 17 +

На сайте СДЭКа ведутся технические работы Фото: Александр Мамаев © URA.RU Сбой произошел в работе сервиса доставки СДЭК. На сайте сообщили, что ведутся технические работы. «Мы проводим профилактику систем, для того чтобы наши сервисы стали еще быстрее и лучше», — сообщили на официальном сайте компании. Там добавили, что совсем скоро работа будет возобновлена. Скриншот сайта СДЭК, https://www.cdek.ru/ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сбой произошел в работе сервиса доставки СДЭК. На сайте сообщили, что ведутся технические работы. «Мы проводим профилактику систем, для того чтобы наши сервисы стали еще быстрее и лучше», — сообщили на официальном сайте компании. Там добавили, что совсем скоро работа будет возобновлена.