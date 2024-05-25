25 мая 2024
24 мая 2024

Мэр из ХМАО заявила об отставке

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Гулина проработала в должности главы Радужного пять лет
Гулина проработала в должности главы Радужного пять лет Фото:

Глава Радужного (ХМАО) Наталья Гулина заявила, что уходит в отставку. В прощальной публикации в своем telegram-канале она недвусмысленно намекает на начало нового этапа в своей жизни.

«Приняла для себя непростое решение — завершить службу на посту главы Радужного. Благодарю губернатора округа Наталью Владимировну Комарову за доверие и поддержку. Любой финал существующего — это лишь начало чего-то нового», — написала Гулина в своем telegram-канале.

Она добавила, что Радужный за срок ее службы на посту мэра значительно преобразился. Гулина проработала на посту главы города 5 лет. В октябре 2023 депутаты проголосовали за продление ее полномочий на второй срок. Источники URA.RU называют ее основным претендентом на должность после отставки Скурихина. «Назначение Гулиной обсуждалось еще в день ухода прежнего главы ДВП. Уже в ближайшее время можно ждать ее назначения в окружном правительстве», — сообщает инсайдер.

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Глава Радужного (ХМАО) Наталья Гулина заявила, что уходит в отставку. В прощальной публикации в своем telegram-канале она недвусмысленно намекает на начало нового этапа в своей жизни. «Приняла для себя непростое решение — завершить службу на посту главы Радужного. Благодарю губернатора округа Наталью Владимировну Комарову за доверие и поддержку. Любой финал существующего — это лишь начало чего-то нового», — написала Гулина в своем telegram-канале. Она добавила, что Радужный за срок ее службы на посту мэра значительно преобразился. Гулина проработала на посту главы города 5 лет. В октябре 2023 депутаты проголосовали за продление ее полномочий на второй срок. Источники URA.RU называют ее основным претендентом на должность после отставки Скурихина. «Назначение Гулиной обсуждалось еще в день ухода прежнего главы ДВП. Уже в ближайшее время можно ждать ее назначения в окружном правительстве», — сообщает инсайдер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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