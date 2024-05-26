В Башкирии произошла массовая драка с участием бойцов СВО

27 мая 2024 в 00:12 Размер текста - 17 +

В СК РФ раскрыли детали драки с участием бойцов СВО Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Илишевском районе Башкирии произошла массовая драка, в которой были задействованы участники специальной военной операции на Украине. Информацию об инциденте подтвердила пресс-служба Следственного комитета России (СКР). «Произошло нападение на двух участников специальной военной операции. За участников СВО вступились местные жители, что привело к массовой драке», — указано в официальном сообщении. Полиция уточняет, что все началось в одном из кафе района, где между посетителями и руководством заведения возник конфликт на почве «неподобающего поведения отдыхающих». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Илишевском районе Башкирии произошла массовая драка, в которой были задействованы участники специальной военной операции на Украине. Информацию об инциденте подтвердила пресс-служба Следственного комитета России (СКР). «Произошло нападение на двух участников специальной военной операции. За участников СВО вступились местные жители, что привело к массовой драке», — указано в официальном сообщении. Полиция уточняет, что все началось в одном из кафе района, где между посетителями и руководством заведения возник конфликт на почве «неподобающего поведения отдыхающих».