В Башкирии произошла массовая драка с участием бойцов СВО

В СК РФ раскрыли детали драки с участием бойцов СВО
В Илишевском районе Башкирии произошла массовая драка, в которой были задействованы участники специальной военной операции на Украине. Информацию об инциденте подтвердила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).
«Произошло нападение на двух участников специальной военной операции. За участников СВО вступились местные жители, что привело к массовой драке», — указано в официальном сообщении. Полиция уточняет, что все началось в одном из кафе района, где между посетителями и руководством заведения возник конфликт на почве «неподобающего поведения отдыхающих».
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