26 мая 2024

В Башкирии произошла массовая драка с участием бойцов СВО

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Виды Москвы. Москва, следственный комитет, ск, спецтранспорт
В СК РФ раскрыли детали драки с участием бойцов СВО Фото:

В Илишевском районе Башкирии произошла массовая драка, в которой были задействованы участники специальной военной операции на Украине. Информацию об инциденте подтвердила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

«Произошло нападение на двух участников специальной военной операции. За участников СВО вступились местные жители, что привело к массовой драке», — указано в официальном сообщении. Полиция уточняет, что все началось в одном из кафе района, где между посетителями и руководством заведения возник конфликт на почве «неподобающего поведения отдыхающих».

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В Илишевском районе Башкирии произошла массовая драка, в которой были задействованы участники специальной военной операции на Украине. Информацию об инциденте подтвердила пресс-служба Следственного комитета России (СКР). «Произошло нападение на двух участников специальной военной операции. За участников СВО вступились местные жители, что привело к массовой драке», — указано в официальном сообщении. Полиция уточняет, что все началось в одном из кафе района, где между посетителями и руководством заведения возник конфликт на почве «неподобающего поведения отдыхающих».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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