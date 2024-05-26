В Каменске-Уральском лжеродственники обманули двух свердловчанок

В Каменске-Уральском (Свердловская область) полиция возбудила два уголовных дела по факту мошенничества. Аферисты с помощью взломанных аккаунтов родственников, проживающих в другом городе, выманивали деньги у двух горожанок, сообщили в пресс-службе МО МВД России «Каменск-Уральский».
«Работнице промышленного предприятия 1979 года рождения в мессенджере написала „родственница“, проживающая в другом городе, попросила одолжить 50 тысяч рублей... Совершив операцию, местная жительница позвонила родственнице, от которой узнала, что ее аккаунт в мессенджере взломан, денег она не просила. Тогда гражданка поняла, что была обманута аферистами», — говорится в группе ведомства «ВКонтакте».
Еще одну 59-летнюю местную жительницу обманули с помощью социальных сетей: ей написал лжеплемянник, попросив деньги в долг. Женщина отправила ему нужную сумму, после чего мошенник попросил оформить еще один перевод. После звонка родственникам пострадавшая поняла, что страница племянника взломана. По обоим случаям полиция возбудила уголовные дела о мошенничестве.
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