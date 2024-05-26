В Перми завершены поиски 17-летней девушки, пропавшей в майские праздники

Девушка пропала в начале мая
В прикамской столице окончены поиски 17-летней девушки, которая пропала в начале мая. Об этом сообщили добровольцы отряда «Регион 59».
«Пропавшая найдена. Она жива», — указано в telegram-канале объединения. Другие подробности не раскрываются.
Жительницу Перми волонтеры разыскивали почти четыре недели. Она рано утром 2 мая вышла из дома, после этого девушку потеряли близкие и родные.
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