26 мая 2024
25 мая 2024

В Перми завершены поиски 17-летней девушки, пропавшей в майские праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка пропала в начале мая
Девушка пропала в начале мая Фото:

В прикамской столице окончены поиски 17-летней девушки, которая пропала в начале мая. Об этом сообщили добровольцы отряда «Регион 59».

«Пропавшая найдена. Она жива», — указано в telegram-канале объединения. Другие подробности не раскрываются. 

Жительницу Перми волонтеры разыскивали почти четыре недели. Она рано утром 2 мая вышла из дома, после этого девушку потеряли близкие и родные.

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В прикамской столице окончены поиски 17-летней девушки, которая пропала в начале мая. Об этом сообщили добровольцы отряда «Регион 59». «Пропавшая найдена. Она жива», — указано в telegram-канале объединения. Другие подробности не раскрываются.  Жительницу Перми волонтеры разыскивали почти четыре недели. Она рано утром 2 мая вышла из дома, после этого девушку потеряли близкие и родные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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