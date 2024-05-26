26 мая 2024

Генштаб ВСУ признал успехи России на покровском направлении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ведутся боевые действия в районах Сокола и Уманского
Ведутся боевые действия в районах Сокола и Уманского Фото:

Вооруженные силы России достигли «частичных успехов» на покровском направлении, как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины. Информацию об этом приводит украинское издание «Страна.ua» в своем telegram-канале.

«Российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ в районе населенного пункта Очертино», — говорится в заявлении Генштаба ВСУ, переданном «Страна.ua». Кроме того, ведутся боевые действия в районах Сокола и Уманского.

Ситуация на фронте остается напряженной. Обе стороны конфликта продолжают активные военные операции, отметили в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы России достигли «частичных успехов» на покровском направлении, как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины. Информацию об этом приводит украинское издание «Страна.ua» в своем telegram-канале. «Российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ в районе населенного пункта Очертино», — говорится в заявлении Генштаба ВСУ, переданном «Страна.ua». Кроме того, ведутся боевые действия в районах Сокола и Уманского. Ситуация на фронте остается напряженной. Обе стороны конфликта продолжают активные военные операции, отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...