Генштаб ВСУ признал успехи России на покровском направлении

Ведутся боевые действия в районах Сокола и Уманского
Вооруженные силы России достигли «частичных успехов» на покровском направлении, как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины. Информацию об этом приводит украинское издание «Страна.ua» в своем telegram-канале.
«Российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ в районе населенного пункта Очертино», — говорится в заявлении Генштаба ВСУ, переданном «Страна.ua». Кроме того, ведутся боевые действия в районах Сокола и Уманского.
Ситуация на фронте остается напряженной. Обе стороны конфликта продолжают активные военные операции, отметили в ведомстве.
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