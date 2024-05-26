26 мая 2024

В России могут появиться квазидобровольные корпоративные пенсии

© Служба новостей «URA.RU»
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Отгрузка БМП-3 в рамках выполнения АО «Курганмашзавод» государственного оборонного заказа.Курган, бмп, кмз, бмп3, курганмашзавод, рабочие кмз, гособоронзаказ, работник кмз
Новая пенсионная программа охватит максимальное количество работников Фото:

В России разработают концепцию корпоративного пенсионного обеспечения как отдельный вид добровольного пенсионного обеспечения. Об этом сообщила начальник отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ) Минфина РФ Наталия Каменская.

«Минфин планирует разработать концепцию корпоративного пенсионного обеспечения в России с максимальным охватом для разных категорий работников. В планах министерства в перспективе — законодательно предусмотреть корпоративное пенсионное обеспечение как отдельный вид добровольного пенсионного обеспечения», — пишут «Ведомости» со ссылкой на презентацию Каменской на конференции Investfunds Forum XV.

Налоговое стимулирование корпоративных программ станет аналогичным существующим в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Это освободит работодателя от выплаты налога на прибыль со средств, которые направят на программу долгосрочных сбережений (ПДС). Такая норма уже используется работодателями, у которых есть свои корпоративные программы. Она зарекомендовала себя как эффективный стимул, говорит Каменская.

В России работающие пенсионеры получают выплаты из Социального фонда РФ (СФР) даже после выхода на пенсию, если продолжают трудовую деятельность. Ранее URA.RU рассказывал, как рассчитать и получить пенсию.

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В России разработают концепцию корпоративного пенсионного обеспечения как отдельный вид добровольного пенсионного обеспечения. Об этом сообщила начальник отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ) Минфина РФ Наталия Каменская. «Минфин планирует разработать концепцию корпоративного пенсионного обеспечения в России с максимальным охватом для разных категорий работников. В планах министерства в перспективе — законодательно предусмотреть корпоративное пенсионное обеспечение как отдельный вид добровольного пенсионного обеспечения», — пишут «Ведомости» со ссылкой на презентацию Каменской на конференции Investfunds Forum XV. Налоговое стимулирование корпоративных программ станет аналогичным существующим в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Это освободит работодателя от выплаты налога на прибыль со средств, которые направят на программу долгосрочных сбережений (ПДС). Такая норма уже используется работодателями, у которых есть свои корпоративные программы. Она зарекомендовала себя как эффективный стимул, говорит Каменская. В России работающие пенсионеры получают выплаты из Социального фонда РФ (СФР) даже после выхода на пенсию, если продолжают трудовую деятельность. Ранее URA.RU рассказывал, как рассчитать и получить пенсию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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