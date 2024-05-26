В России могут появиться квазидобровольные корпоративные пенсии

27 мая 2024 в 04:00 Размер текста - 17 +

Новая пенсионная программа охватит максимальное количество работников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России разработают концепцию корпоративного пенсионного обеспечения как отдельный вид добровольного пенсионного обеспечения. Об этом сообщила начальник отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ) Минфина РФ Наталия Каменская. «Минфин планирует разработать концепцию корпоративного пенсионного обеспечения в России с максимальным охватом для разных категорий работников. В планах министерства в перспективе — законодательно предусмотреть корпоративное пенсионное обеспечение как отдельный вид добровольного пенсионного обеспечения», — пишут «Ведомости» со ссылкой на презентацию Каменской на конференции Investfunds Forum XV. Налоговое стимулирование корпоративных программ станет аналогичным существующим в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Это освободит работодателя от выплаты налога на прибыль со средств, которые направят на программу долгосрочных сбережений (ПДС). Такая норма уже используется работодателями, у которых есть свои корпоративные программы. Она зарекомендовала себя как эффективный стимул, говорит Каменская. В России работающие пенсионеры получают выплаты из Социального фонда РФ (СФР) даже после выхода на пенсию, если продолжают трудовую деятельность. Ранее URA.RU рассказывал, как рассчитать и получить пенсию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России разработают концепцию корпоративного пенсионного обеспечения как отдельный вид добровольного пенсионного обеспечения. Об этом сообщила начальник отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ) Минфина РФ Наталия Каменская. «Минфин планирует разработать концепцию корпоративного пенсионного обеспечения в России с максимальным охватом для разных категорий работников. В планах министерства в перспективе — законодательно предусмотреть корпоративное пенсионное обеспечение как отдельный вид добровольного пенсионного обеспечения», — пишут «Ведомости» со ссылкой на презентацию Каменской на конференции Investfunds Forum XV. Налоговое стимулирование корпоративных программ станет аналогичным существующим в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Это освободит работодателя от выплаты налога на прибыль со средств, которые направят на программу долгосрочных сбережений (ПДС). Такая норма уже используется работодателями, у которых есть свои корпоративные программы. Она зарекомендовала себя как эффективный стимул, говорит Каменская. В России работающие пенсионеры получают выплаты из Социального фонда РФ (СФР) даже после выхода на пенсию, если продолжают трудовую деятельность. Ранее URA.RU рассказывал, как рассчитать и получить пенсию.