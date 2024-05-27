Правительство РФ ответило на вопросы депутатов Госдумы

27 мая 2024 в 06:08 Размер текста - 17 +

Устный отчет Мишустина правительство дополнило письменными ответами на вопросы депутатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство РФ письменно ответило депутатам Госдумы на вопросы, заданные фракциями перед ежегодным отчетом премьера. Ряд вопросов были посвящены помощи участникам спецоперации и низким зарплатам, пишет «Коммерсант». «Депутаты Госдумы получили от правительства письменные ответы на вопросы, заданные фракциями перед ежегодным отчетом премьера [Михаила Мишустина] в нижней палате парламента. Ряд вопросов был посвящен помощи участникам специальной военной операции (СВО)», — сообщает издание . По информации кабмина, 90% инвалидов—участников СВО уже обеспечены средствами реабилитации, остальные 10% находятся в процессе. Представители партии «Справедливая Россия — За правду» поинтересовались возможностью заключения вдовами бойцов социальных контрактов не зависимо от уровня доходов. Однако кабмин не поддержал инициативу, так как помощь оказывается в связи с нуждаемостью. Также не нашла поддержки идея о выделении пяти тысяч рублей участникам СВО, которые работают в школах. В частности, инициатива о разовом списании кредитов участников СВО пока находится на рассмотрении. В вопросах КПРФ также затронули тему бедности, низких зарплат и пенсий. В Кабмине подчеркнули, что рост доходов населения является приоритетом госполитики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство РФ письменно ответило депутатам Госдумы на вопросы, заданные фракциями перед ежегодным отчетом премьера. Ряд вопросов были посвящены помощи участникам спецоперации и низким зарплатам, пишет «Коммерсант». «Депутаты Госдумы получили от правительства письменные ответы на вопросы, заданные фракциями перед ежегодным отчетом премьера [Михаила Мишустина] в нижней палате парламента. Ряд вопросов был посвящен помощи участникам специальной военной операции (СВО)», — сообщает издание. По информации кабмина, 90% инвалидов—участников СВО уже обеспечены средствами реабилитации, остальные 10% находятся в процессе. Представители партии «Справедливая Россия — За правду» поинтересовались возможностью заключения вдовами бойцов социальных контрактов не зависимо от уровня доходов. Однако кабмин не поддержал инициативу, так как помощь оказывается в связи с нуждаемостью. Также не нашла поддержки идея о выделении пяти тысяч рублей участникам СВО, которые работают в школах. В частности, инициатива о разовом списании кредитов участников СВО пока находится на рассмотрении. В вопросах КПРФ также затронули тему бедности, низких зарплат и пенсий. В Кабмине подчеркнули, что рост доходов населения является приоритетом госполитики.