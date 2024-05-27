Правительство РФ ответило на вопросы депутатов Госдумы

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Заседание Правительства Российской Федерации. Москва, правительство, заседание, мишустин михаил
Устный отчет Мишустина правительство дополнило письменными ответами на вопросы депутатов Фото:

Правительство РФ письменно ответило депутатам Госдумы на вопросы, заданные фракциями перед ежегодным отчетом премьера. Ряд вопросов были посвящены помощи участникам спецоперации и низким зарплатам, пишет «Коммерсант».

«Депутаты Госдумы получили от правительства письменные ответы на вопросы, заданные фракциями перед ежегодным отчетом премьера [Михаила Мишустина] в нижней палате парламента. Ряд вопросов был посвящен помощи участникам специальной военной операции (СВО)», — сообщает издание.

По информации кабмина, 90% инвалидов—участников СВО уже обеспечены средствами реабилитации, остальные 10% находятся в процессе. Представители партии «Справедливая Россия — За правду» поинтересовались возможностью заключения вдовами бойцов социальных контрактов не зависимо от уровня доходов.

Однако кабмин не поддержал инициативу, так как помощь оказывается в связи с нуждаемостью. Также не нашла поддержки идея о выделении пяти тысяч рублей участникам СВО, которые работают в школах.

В частности, инициатива о разовом списании кредитов участников СВО пока находится на рассмотрении. В вопросах КПРФ также затронули тему бедности, низких зарплат и пенсий. В Кабмине подчеркнули, что рост доходов населения является приоритетом госполитики.

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Правительство РФ письменно ответило депутатам Госдумы на вопросы, заданные фракциями перед ежегодным отчетом премьера. Ряд вопросов были посвящены помощи участникам спецоперации и низким зарплатам, пишет «Коммерсант». «Депутаты Госдумы получили от правительства письменные ответы на вопросы, заданные фракциями перед ежегодным отчетом премьера [Михаила Мишустина] в нижней палате парламента. Ряд вопросов был посвящен помощи участникам специальной военной операции (СВО)», — сообщает издание. По информации кабмина, 90% инвалидов—участников СВО уже обеспечены средствами реабилитации, остальные 10% находятся в процессе. Представители партии «Справедливая Россия — За правду» поинтересовались возможностью заключения вдовами бойцов социальных контрактов не зависимо от уровня доходов. Однако кабмин не поддержал инициативу, так как помощь оказывается в связи с нуждаемостью. Также не нашла поддержки идея о выделении пяти тысяч рублей участникам СВО, которые работают в школах. В частности, инициатива о разовом списании кредитов участников СВО пока находится на рассмотрении. В вопросах КПРФ также затронули тему бедности, низких зарплат и пенсий. В Кабмине подчеркнули, что рост доходов населения является приоритетом госполитики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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