Правительство РФ ответило на вопросы депутатов Госдумы

Правительство РФ письменно ответило депутатам Госдумы на вопросы, заданные фракциями перед ежегодным отчетом премьера. Ряд вопросов были посвящены помощи участникам спецоперации и низким зарплатам, пишет «Коммерсант».
«Депутаты Госдумы получили от правительства письменные ответы на вопросы, заданные фракциями перед ежегодным отчетом премьера [Михаила Мишустина] в нижней палате парламента. Ряд вопросов был посвящен помощи участникам специальной военной операции (СВО)», — сообщает
По информации кабмина, 90% инвалидов—участников СВО уже обеспечены средствами реабилитации, остальные 10% находятся в процессе. Представители партии «Справедливая Россия — За правду» поинтересовались возможностью заключения вдовами бойцов социальных контрактов не зависимо от уровня доходов.
Однако кабмин не поддержал инициативу, так как помощь оказывается в связи с нуждаемостью. Также не нашла поддержки идея о выделении пяти тысяч рублей участникам СВО, которые работают в школах.
В частности, инициатива о разовом списании кредитов участников СВО пока находится на рассмотрении. В вопросах КПРФ также затронули тему бедности, низких зарплат и пенсий. В Кабмине подчеркнули, что рост доходов населения является приоритетом госполитики.
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