Водитель пожарной части погиб при атаке БПЛА в Орловской области

27 мая 2024 в 07:09 Размер текста - 17 +

Водитель пожарной части получил смертельные ранения при падении БПЛА (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU Водитель пожарной части погиб при атаке украинского БПЛА в Орловской области. Это произошло утром 27 мая, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, утром в понедельник беспилотник ВСУ упал на территорию топливно-заправочной станции в Ливнах. Пострадала часть фасада административного здания. «На локализацию и устранение последствий ЧП прибыли сотрудники оперативных служб и администрации города. В момент их работы на территорию АЗС упал еще один беспилотник», — сообщил Клочков в telegram-канале. В результате происшествия смертельные ранения получил водитель восьмой областной пожарной части. Пострадали еще три сотрудника оперативных служб. Последствия падения БПЛА продолжают устранять. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водитель пожарной части погиб при атаке украинского БПЛА в Орловской области. Это произошло утром 27 мая, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, утром в понедельник беспилотник ВСУ упал на территорию топливно-заправочной станции в Ливнах. Пострадала часть фасада административного здания. «На локализацию и устранение последствий ЧП прибыли сотрудники оперативных служб и администрации города. В момент их работы на территорию АЗС упал еще один беспилотник», — сообщил Клочков в telegram-канале. В результате происшествия смертельные ранения получил водитель восьмой областной пожарной части. Пострадали еще три сотрудника оперативных служб. Последствия падения БПЛА продолжают устранять.