Водитель пожарной части погиб при атаке БПЛА в Орловской области

Водитель пожарной части погиб при атаке украинского БПЛА в Орловской области. Это произошло утром 27 мая, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
По его словам, утром в понедельник беспилотник ВСУ упал на территорию топливно-заправочной станции в Ливнах. Пострадала часть фасада административного здания. «На локализацию и устранение последствий ЧП прибыли сотрудники оперативных служб и администрации города. В момент их работы на территорию АЗС упал еще один беспилотник», — сообщил Клочков в telegram-канале.
В результате происшествия смертельные ранения получил водитель восьмой областной пожарной части. Пострадали еще три сотрудника оперативных служб. Последствия падения БПЛА продолжают устранять.
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