Водитель пожарной части погиб при атаке БПЛА в Орловской области

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Освящение новой пожарно-спасательной техники подразделений Федеральной противопожарной службы. Екатеринбург, мчс, пожарная машина, символика
Водитель пожарной части получил смертельные ранения при падении БПЛА (фото из архива) Фото:

Водитель пожарной части погиб при атаке украинского БПЛА в Орловской области. Это произошло утром 27 мая, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

По его словам, утром в понедельник беспилотник ВСУ упал на территорию топливно-заправочной станции в Ливнах. Пострадала часть фасада административного здания. «На локализацию и устранение последствий ЧП прибыли сотрудники оперативных служб и администрации города. В момент их работы на территорию АЗС упал еще один беспилотник», — сообщил Клочков в telegram-канале.

В результате происшествия смертельные ранения получил водитель восьмой областной пожарной части. Пострадали еще три сотрудника оперативных служб. Последствия падения БПЛА продолжают устранять.

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Водитель пожарной части погиб при атаке украинского БПЛА в Орловской области. Это произошло утром 27 мая, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, утром в понедельник беспилотник ВСУ упал на территорию топливно-заправочной станции в Ливнах. Пострадала часть фасада административного здания. «На локализацию и устранение последствий ЧП прибыли сотрудники оперативных служб и администрации города. В момент их работы на территорию АЗС упал еще один беспилотник», — сообщил Клочков в telegram-канале. В результате происшествия смертельные ранения получил водитель восьмой областной пожарной части. Пострадали еще три сотрудника оперативных служб. Последствия падения БПЛА продолжают устранять.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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