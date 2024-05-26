26 мая 2024
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24 мая 2024

В Тюмени застройщики начали борьбу с насекомыми

© Служба новостей «URA.RU»
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Антимоскитные фонари будут установлены на территории нового ЖК в Тюмени Фото:

В Тюмени застройщик впервые установит антимоскитные фонари во дворе нового жилого комплекса рядом с озером Песьяное. Планами по борьбе с насекомыми поделился основатель строительной компании «Звезда» Назар Добровольский.

«Раньше в Тюмени такое пытались реализовывать только в частном секторе. Многие жильцы отметили, что насекомых во дворе стало ощутимо меньше, поэтому решили применить антимоскитные фонари и в Тюмени. Планируется установить их во дворе нового ЖК, расположенного рядом с озером Песьяное», — сообщил Добровольский РБК Тюмень.

Стоимость одного фонаря составляет от 50 тысяч рублей. Для наибольшей эффективности следует устанавливать их на территории всего ЖК на расстоянии 15-20 метров. Однако если вокруг много водоемов или болотистая местность, то насекомые могут продолжить досаждать жильцам.

Фонари работают следующим образом: их поверхность нагревается до температуры 45 градусов, что привлекает насекомых. Также для привлечения используются углекислый газ и специальный биоактиватор. В рабочем режиме комары уничтожаются водной ловушкой. Эффективность фонаря проверяется клеевым слоем.

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В Тюмени застройщик впервые установит антимоскитные фонари во дворе нового жилого комплекса рядом с озером Песьяное. Планами по борьбе с насекомыми поделился основатель строительной компании «Звезда» Назар Добровольский. «Раньше в Тюмени такое пытались реализовывать только в частном секторе. Многие жильцы отметили, что насекомых во дворе стало ощутимо меньше, поэтому решили применить антимоскитные фонари и в Тюмени. Планируется установить их во дворе нового ЖК, расположенного рядом с озером Песьяное», — сообщил Добровольский РБК Тюмень. Стоимость одного фонаря составляет от 50 тысяч рублей. Для наибольшей эффективности следует устанавливать их на территории всего ЖК на расстоянии 15-20 метров. Однако если вокруг много водоемов или болотистая местность, то насекомые могут продолжить досаждать жильцам. Фонари работают следующим образом: их поверхность нагревается до температуры 45 градусов, что привлекает насекомых. Также для привлечения используются углекислый газ и специальный биоактиватор. В рабочем режиме комары уничтожаются водной ловушкой. Эффективность фонаря проверяется клеевым слоем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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