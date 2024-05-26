В Тюмени застройщики начали борьбу с насекомыми

27 мая 2024 в 07:35 Размер текста - 17 +

Антимоскитные фонари будут установлены на территории нового ЖК в Тюмени Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени застройщик впервые установит антимоскитные фонари во дворе нового жилого комплекса рядом с озером Песьяное. Планами по борьбе с насекомыми поделился основатель строительной компании «Звезда» Назар Добровольский. «Раньше в Тюмени такое пытались реализовывать только в частном секторе. Многие жильцы отметили, что насекомых во дворе стало ощутимо меньше, поэтому решили применить антимоскитные фонари и в Тюмени. Планируется установить их во дворе нового ЖК, расположенного рядом с озером Песьяное», — сообщил Добровольский РБК Тюмень. Стоимость одного фонаря составляет от 50 тысяч рублей. Для наибольшей эффективности следует устанавливать их на территории всего ЖК на расстоянии 15-20 метров. Однако если вокруг много водоемов или болотистая местность, то насекомые могут продолжить досаждать жильцам. Фонари работают следующим образом: их поверхность нагревается до температуры 45 градусов, что привлекает насекомых. Также для привлечения используются углекислый газ и специальный биоактиватор. В рабочем режиме комары уничтожаются водной ловушкой. Эффективность фонаря проверяется клеевым слоем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени застройщик впервые установит антимоскитные фонари во дворе нового жилого комплекса рядом с озером Песьяное. Планами по борьбе с насекомыми поделился основатель строительной компании «Звезда» Назар Добровольский. «Раньше в Тюмени такое пытались реализовывать только в частном секторе. Многие жильцы отметили, что насекомых во дворе стало ощутимо меньше, поэтому решили применить антимоскитные фонари и в Тюмени. Планируется установить их во дворе нового ЖК, расположенного рядом с озером Песьяное», — сообщил Добровольский РБК Тюмень. Стоимость одного фонаря составляет от 50 тысяч рублей. Для наибольшей эффективности следует устанавливать их на территории всего ЖК на расстоянии 15-20 метров. Однако если вокруг много водоемов или болотистая местность, то насекомые могут продолжить досаждать жильцам. Фонари работают следующим образом: их поверхность нагревается до температуры 45 градусов, что привлекает насекомых. Также для привлечения используются углекислый газ и специальный биоактиватор. В рабочем режиме комары уничтожаются водной ловушкой. Эффективность фонаря проверяется клеевым слоем.