26 мая 2024
25 мая 2024

«Единая Россия» огласила победителей праймериз на выборах в гордуму Кургана

«Единая Россия» определила лидеров праймериз в курганскую думу
© Служба новостей «URA.RU»
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Голоса жителей региона уже подсчитаны
Голоса жителей региона уже подсчитаны Фото:

В «Единой России» (ЕР) определили лидеров предварительного голосования (праймериз) для определения кандидатов, которые будут выдвинуты на выборы в городскую думу Кургана восьмого созыва. Список победителей опубликован на официальном сайте партии.

«В первом округе с 825 голосами победил гендиректор „Кургансельмаш“ Кирилл Гринюк. Во втором с 762 голосами — предприниматель, депутат гордумы седьмого созыва Анастасия Денисенко. В третьем округе, набрав 1103 голоса, в лидеры выбилась Анастасия Владиславовна старший методист МБУ „Курганский городской инновационно-методический центр“, депутат Татьяна Федорова», — написано на сайте ЕР.

Победителями голосования также стали:

  • глава совета реготделения «Движение первых» Мария Колчеданцева;
  • директор по персоналу и соцвопросам «Курганмашзавода» Сергей Горубнов;
  • директор курганской средней школы №11 Венера Быкова;
  • директор по развитию «МобиДик» Филипп Захаров;
  • замгенерального директора по общехозяйственным вопросам «Курганприбора», депутат Курганской городской думы прошлого созыва Александр Маклыги;
  • замдиректора по развитию «Управляющая компания „Бизнес“, депутат Анастасия Романович;
  • председатель правления банка „Курган“, депутат Алексей Лушников;
  • исполнительный директор Фонда развития города Кургана, депутат Олег Прозоров;
  • председатель гордумы Игорь Прозоров;
  • директор курганской средней школы №52 Наталья Оборина.

По предварительным подсчетам, более 27 тысяч жителей Курганской области приняли участие в праймериз ЕР. Этот показатель на 10% превышает количество избирателей, зарегистрированных в административном центре.

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В «Единой России» (ЕР) определили лидеров предварительного голосования (праймериз) для определения кандидатов, которые будут выдвинуты на выборы в городскую думу Кургана восьмого созыва. Список победителей опубликован на официальном сайте партии. «В первом округе с 825 голосами победил гендиректор „Кургансельмаш“ Кирилл Гринюк. Во втором с 762 голосами — предприниматель, депутат гордумы седьмого созыва Анастасия Денисенко. В третьем округе, набрав  1103 голоса, в лидеры выбилась Анастасия Владиславовна  старший методист МБУ „Курганский городской инновационно-методический центр“, депутат Татьяна Федорова», — написано на сайте ЕР. Победителями голосования также стали: По предварительным подсчетам, более 27 тысяч жителей Курганской области приняли участие в праймериз ЕР. Этот показатель на 10% превышает количество избирателей, зарегистрированных в административном центре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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