«Единая Россия» огласила победителей праймериз на выборах в гордуму Кургана

В «Единой России» (ЕР) определили лидеров предварительного голосования (праймериз) для определения кандидатов, которые будут выдвинуты на выборы в городскую думу Кургана восьмого созыва. Список победителей опубликован на официальном сайте партии.
«В первом округе с 825 голосами победил гендиректор „Кургансельмаш“ Кирилл Гринюк. Во втором с 762 голосами — предприниматель, депутат гордумы седьмого созыва Анастасия Денисенко. В третьем округе, набрав 1103 голоса, в лидеры выбилась Анастасия Владиславовна старший методист МБУ „Курганский городской инновационно-методический центр“, депутат Татьяна Федорова», — написано на сайте ЕР.
Победителями голосования также стали:
- глава совета реготделения «Движение первых» Мария Колчеданцева;
- директор по персоналу и соцвопросам «Курганмашзавода» Сергей Горубнов;
- директор курганской средней школы №11 Венера Быкова;
- директор по развитию «МобиДик» Филипп Захаров;
- замгенерального директора по общехозяйственным вопросам «Курганприбора», депутат Курганской городской думы прошлого созыва Александр Маклыги;
- замдиректора по развитию «Управляющая компания „Бизнес“, депутат Анастасия Романович;
- председатель правления банка „Курган“, депутат Алексей Лушников;
- исполнительный директор Фонда развития города Кургана, депутат Олег Прозоров;
- председатель гордумы Игорь Прозоров;
- директор курганской средней школы №52 Наталья Оборина.
По предварительным подсчетам, более 27 тысяч жителей Курганской области приняли участие в праймериз ЕР. Этот показатель на 10% превышает количество избирателей, зарегистрированных в административном центре.
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