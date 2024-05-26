Владелец «Жизньмарта» призвал екатеринбуржцев не облизывать яйца ради миллиона

Основатель «Жизньмарта» Иван Зайченко признал, что допустил ошибку, пообещав по миллиону рублей отравившимся едой из сети, так как покупатели теперь облизывают магазинные яйца в надежде заразиться и получить крупную компенсацию. Об этом рассказал бизнесмен в своем telegram-канале, призвав екатеринбуржцев не пытаться нарочно отравиться.
«Люди жалуются и на все, и на еду, которая приготовлена несколько дней назад на фабриках, которые уже проверили и все анализы нормальные и на ту, что съели в апреле. Неофициально это связывают с обещанной компенсацией в миллион рублей. Похоже, с миллионом была совершенно идиотская идея, это моя ошибка. В случае признания нашей вины, я хотел сделать добро и как-то компенсировать людям созданные проблемы. Но благими намерениями вымощена дорога в ад», — написал Зайченко.
Он добавил, что покупатели пытаются заразиться сальмонеллой с помощью облизывания яиц. Под компенсацию попадут только 18 человек, которых отметили в Роспотребнадзоре. «Любые другие обращения под эту выплату не попадут. Поэтому, пожалуйста, не облизывайте яйца, это опасно», — подчеркнул владелец «Жизньмарта».
После жалоб екатеринбуржцев на состояние здоровья после посещения магазина санврачи нашли в пробах готовой продукции кишечную палочку. Откуда она взялась, неизвестно. В компании начали собственное расследование и пообещали выплатить пострадавшим по миллиону рублей. URA.RU также писало о первых попытках заразиться в надежде получить выплату.
Фабрики сети подверглись проверки, а некоторые повторной. Зайченко опасается, что таким образом на франшизу могут оказывать давление, чтобы сеть ушла из Екатеринбурга. Некоторые точки временно закрылись. Полная информация о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.
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