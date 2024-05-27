Минобороны: 12 беспилотников ВСУ уничтожены за ночь над Россией

ВСУ попытались атаковать российские регионы беспилотниками
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над российскими регионами были уничтожены 12 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Один БПЛА уничтожен над территорией Брянской области, еще один БПЛА уничтожен над территорией Белгородской Области, четыре дрона — над Краснодарским краем», — говорится в сообщении военного ведомства в
Ранее в Орловской области из-за попадания беспилотника погиб водитель пожарной части. Карта ударов — в материале URA.RU.
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