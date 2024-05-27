Минобороны: 12 беспилотников ВСУ уничтожены за ночь над Россией

27 мая 2024 в 09:49 Размер текста - 17 +

ВСУ попытались атаковать российские регионы беспилотниками Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Над российскими регионами были уничтожены 12 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Один БПЛА уничтожен над территорией Брянской области, еще один БПЛА уничтожен над территорией Белгородской Области, четыре дрона — над Краснодарским краем», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале . Отмечается, что в Орловской области были сбиты шесть дронов. Ранее в Орловской области из-за попадания беспилотника погиб водитель пожарной части. Карта ударов — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Над российскими регионами были уничтожены 12 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Один БПЛА уничтожен над территорией Брянской области, еще один БПЛА уничтожен над территорией Белгородской Области, четыре дрона — над Краснодарским краем», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Отмечается, что в Орловской области были сбиты шесть дронов. Ранее в Орловской области из-за попадания беспилотника погиб водитель пожарной части. Карта ударов — в материале URA.RU.