Минобороны: 12 беспилотников ВСУ уничтожены за ночь над Россией

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ВСУ попытались атаковать российские регионы беспилотниками Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над российскими регионами были уничтожены 12 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Один БПЛА уничтожен над территорией Брянской области, еще один БПЛА уничтожен над территорией Белгородской Области, четыре дрона — над Краснодарским краем», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Отмечается, что в Орловской области были сбиты шесть дронов.

Ранее в Орловской области из-за попадания беспилотника погиб водитель пожарной части. Карта ударов — в материале URA.RU.

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Над российскими регионами были уничтожены 12 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Один БПЛА уничтожен над территорией Брянской области, еще один БПЛА уничтожен над территорией Белгородской Области, четыре дрона — над Краснодарским краем», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Отмечается, что в Орловской области были сбиты шесть дронов. Ранее в Орловской области из-за попадания беспилотника погиб водитель пожарной части. Карта ударов — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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