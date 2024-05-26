В центре Челябинска ограничат движение из-за обрушения высотного здания

В центре Челябинска перекроют дорогу из-за сноса долгостроя

27 мая 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Запланирован следующий этап обрушения недостроенного высотного здания ЖК «Княжеский» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В центре Челябинска 28 мая перекроют дорогу на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской. Запланирован следующий этап сноса долгостроя «Княжеский», работы будут проводиться с 10:00 до 16:00 ООО «Специализированным застройщиком БМ-Групп», сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. «Завал конструкций запланирован со стороны улицы Каслинской в котлован. Мероприятия по перекрытию движения и предотвращению доступа посторонних лиц в зону завала предусмотрены», — сообщили в пресс-службе. Застройщик принес извинения горожанам за неудобства. Работы по демонтажу будут шумными, они пройдут в шестой раз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Челябинска 28 мая перекроют дорогу на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской. Запланирован следующий этап сноса долгостроя «Княжеский», работы будут проводиться с 10:00 до 16:00 ООО «Специализированным застройщиком БМ-Групп», сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. «Завал конструкций запланирован со стороны улицы Каслинской в котлован. Мероприятия по перекрытию движения и предотвращению доступа посторонних лиц в зону завала предусмотрены», — сообщили в пресс-службе. Застройщик принес извинения горожанам за неудобства. Работы по демонтажу будут шумными, они пройдут в шестой раз.