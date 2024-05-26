В центре Челябинска ограничат движение из-за обрушения высотного здания

В центре Челябинска 28 мая перекроют дорогу на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской. Запланирован следующий этап сноса долгостроя «Княжеский», работы будут проводиться с 10:00 до 16:00 ООО «Специализированным застройщиком БМ-Групп», сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.
«Завал конструкций запланирован со стороны улицы Каслинской в котлован. Мероприятия по перекрытию движения и предотвращению доступа посторонних лиц в зону завала предусмотрены», — сообщили в пресс-службе.
Застройщик принес извинения горожанам за неудобства. Работы по демонтажу будут шумными, они пройдут в шестой раз.
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