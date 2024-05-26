Челябинцы сняли на видео, как дотла сгорел жилой дом

В Челябинске утром 27 мая сгорел частный жилой дом площадью 100 квадратных метров. Видео возгорания прислали URA.RU читатели. В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что пожар тушили семь спецмашин.
«Пожар в частном доме площадью 100 квадратных метров произошел на улице Красносельская. На месте работали шесть автоцистерн и один штабной автомобиль», — пояснили в пресс-службе регионального МЧС.
В пресс-службе ведомства добавили, что в связи с поздним сообщением пожарные обнаружили, что строение объято пламенем. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются. Как сообщил URA.RU очевидец произошедшего, возгорание началось около четырех часов утра.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!