26 мая 2024

Челябинцы сняли на видео, как дотла сгорел жилой дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, мчс, дым, пожар, пламя, огонь, огнеборец, ь, пламя
В Челябинске утром сгорел частный дом Фото:

В Челябинске утром 27 мая сгорел частный жилой дом площадью 100 квадратных метров. Видео возгорания прислали URA.RU читатели. В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что пожар тушили семь спецмашин.

«Пожар в частном доме площадью 100 квадратных метров произошел на улице Красносельская. На месте работали шесть автоцистерн и один штабной автомобиль», — пояснили в пресс-службе регионального МЧС.

В пресс-службе ведомства добавили, что в связи с поздним сообщением пожарные обнаружили, что строение объято пламенем. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются. Как сообщил URA.RU очевидец произошедшего, возгорание началось около четырех часов утра.

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В Челябинске утром 27 мая сгорел частный жилой дом площадью 100 квадратных метров. Видео возгорания прислали URA.RU читатели. В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что пожар тушили семь спецмашин. «Пожар в частном доме площадью 100 квадратных метров произошел на улице Красносельская. На месте работали шесть автоцистерн и один штабной автомобиль», — пояснили в пресс-службе регионального МЧС. В пресс-службе ведомства добавили, что в связи с поздним сообщением пожарные обнаружили, что строение объято пламенем. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются. Как сообщил URA.RU очевидец произошедшего, возгорание началось около четырех часов утра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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