Челябинцы сняли на видео, как дотла сгорел жилой дом

27 мая 2024 в 11:59 Размер текста - 17 +

В Челябинске утром сгорел частный дом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске утром 27 мая сгорел частный жилой дом площадью 100 квадратных метров. Видео возгорания прислали URA.RU читатели. В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что пожар тушили семь спецмашин. «Пожар в частном доме площадью 100 квадратных метров произошел на улице Красносельская. На месте работали шесть автоцистерн и один штабной автомобиль», — пояснили в пресс-службе регионального МЧС. В пресс-службе ведомства добавили, что в связи с поздним сообщением пожарные обнаружили, что строение объято пламенем. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются. Как сообщил URA.RU очевидец произошедшего, возгорание началось около четырех часов утра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске утром 27 мая сгорел частный жилой дом площадью 100 квадратных метров. Видео возгорания прислали URA.RU читатели. В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что пожар тушили семь спецмашин. «Пожар в частном доме площадью 100 квадратных метров произошел на улице Красносельская. На месте работали шесть автоцистерн и один штабной автомобиль», — пояснили в пресс-службе регионального МЧС. В пресс-службе ведомства добавили, что в связи с поздним сообщением пожарные обнаружили, что строение объято пламенем. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются. Как сообщил URA.RU очевидец произошедшего, возгорание началось около четырех часов утра.