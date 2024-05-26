Не работают сайт, приложение и служба поддержки Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Екатеринбурге произошел массовый сбой на серверах СДЭК, который не могут устранить с 26 мая. Пользователям обещали исправить неполадки в течение восьми часов, но процесс затянулся на двое суток, рассказали URA.RU в одном из пунктов.

«Ни одна база данных, ни один сервер не работает. Обещали подключить сегодня в течение дня (27 мая). Сбой не только у нас, по всей России», — объяснил сотрудник службы доставки. На сайте компании указано, что ведутся технические работы для того, чтобы «сервисы стали еще быстрее и лучше».

При этом пункты выдачи в Екатеринбурге продолжают работать, однако операторы не могут принять оплату и загрузить базу данных. Телефон поддержки клиентов недоступен.

Такие объявления висят во всех пунктах выдачи Корреспондент URA.RU