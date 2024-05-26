26 мая 2024

Екатеринбуржцы не могут получить посылки из-за массового сбоя СДЭК. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, посылки, курьерская почта, сдек, погрузка почты
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В Екатеринбурге произошел массовый сбой на серверах СДЭК, который не могут устранить с 26 мая. Пользователям обещали исправить неполадки в течение восьми часов, но процесс затянулся на двое суток, рассказали URA.RU в одном из пунктов.

«Ни одна база данных, ни один сервер не работает. Обещали подключить сегодня в течение дня (27 мая). Сбой не только у нас, по всей России», — объяснил сотрудник службы доставки. На сайте компании указано, что ведутся технические работы для того, чтобы «сервисы стали еще быстрее и лучше».

При этом пункты выдачи в Екатеринбурге продолжают работать, однако операторы не могут принять оплату и загрузить базу данных. Телефон поддержки клиентов недоступен.

Такие объявления висят во всех пунктах выдачи
Такие объявления висят во всех пунктах выдачи

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В Екатеринбурге произошел массовый сбой на серверах СДЭК, который не могут устранить с 26 мая. Пользователям обещали исправить неполадки в течение восьми часов, но процесс затянулся на двое суток, рассказали URA.RU в одном из пунктов. «Ни одна база данных, ни один сервер не работает. Обещали подключить сегодня в течение дня (27 мая). Сбой не только у нас, по всей России», — объяснил сотрудник службы доставки. На сайте компании указано, что ведутся технические работы для того, чтобы «сервисы стали еще быстрее и лучше». При этом пункты выдачи в Екатеринбурге продолжают работать, однако операторы не могут принять оплату и загрузить базу данных. Телефон поддержки клиентов недоступен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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