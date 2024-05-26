В Италии призвали Столтенберга подать в отставку из-за призывов бить по России

Вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини выразил свое недовольство заявлениями генсека НАТО Йенса Столтенберга относительно использования Украиной западного оружия для ударов по территории России. Он считает, что Столтенберг должен извиниться или уйти в отставку.
«Столтенберг либо пусть поправится, либо извиняется, либо уходит в отставку», — сказал Сальвини, его слова передает агентство ANSA. Он добавил, что генсек не может говорить о боевых действиях, использовании бомб, ракет и оружия, направленного Киеву от имени итальянского народа.
Ранее Столтенберг заявил, что странам-союзникам альянса необходимо подумать о снятии ограничений на использование оружия, предоставленного для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Таким образом, украинская армия сможет бить по России оружием НАТО. По его словам, после наступления российских военных в Харьковской области украинцев стало особенно раздражать, что ВСУ приходится использовать отечественные БПЛА для атак целей на территории РФ.
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