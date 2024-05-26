На Тюменскую область надвигаются заморозки до -5 градусов

Ночью 29 и 31 мая ожидаются заморозки
В Тюменской области ночью 29-31 мая синоптики прогнозируют заморозки до -5 градусов. Об этом сообщили в telegram-канале департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона «Оповещение72».
«Внимание: в ночные часы с 29 по 31 мая на юге Тюменской области местами ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов», — указано в сообщении. По данным синоптиков, днем 30 и 31 мая температура будет подниматься до +11-18 градусов.
Ранее URA.RU писало, что 2 и 3 июня в Тюмени потеплеет до 23 градусов. Самыми холодными днями недели станут 27 и 29 мая.
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