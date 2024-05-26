26 мая 2024
25 мая 2024

На Тюменскую область надвигаются заморозки до -5 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночью 29 и 31 мая ожидаются заморозки
Ночью 29 и 31 мая ожидаются заморозки Фото:

В Тюменской области ночью 29-31 мая синоптики прогнозируют заморозки до -5 градусов. Об этом сообщили в telegram-канале департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона «Оповещение72». 

«Внимание: в ночные часы с 29 по 31 мая на юге Тюменской области местами ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов», — указано в сообщении. По данным синоптиков, днем 30 и 31 мая температура будет подниматься до +11-18 градусов.

Ранее URA.RU писало, что  2 и 3 июня в Тюмени потеплеет до 23 градусов. Самыми холодными днями недели станут 27 и 29 мая.

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В Тюменской области ночью 29-31 мая синоптики прогнозируют заморозки до -5 градусов. Об этом сообщили в telegram-канале департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона «Оповещение72».  «Внимание: в ночные часы с 29 по 31 мая на юге Тюменской области местами ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов», — указано в сообщении. По данным синоптиков, днем 30 и 31 мая температура будет подниматься до +11-18 градусов. Ранее URA.RU писало, что  2 и 3 июня в Тюмени потеплеет до 23 градусов. Самыми холодными днями недели станут 27 и 29 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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