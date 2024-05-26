26 мая 2024
25 мая 2024

Тройка кандидатов теневого мэра из ХМАО победила на праймериз ЕР. Инсайд

Команда депутата думы ХМАО Пыталева стала лидерами праймериз ЕР в Нефтеюганске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В думе Нефтеюганска может появиться еще больше сторонников Степана Пыталева
В думе Нефтеюганска может появиться еще больше сторонников Степана Пыталева Фото:

Тройка кандидатов теневого главы Нефтеюганска Степана Пыталева победила на предварительном голосовании ЕР. Лояльная депутату окружного заксобрания команда — бизнес-партнер его омской компании Виталий Росинский, давняя соратница и помощница Наталья Терегулова и пиарщик Дмитрий Третьяков — продолжат борьбу за мандаты в гордуме, сообщил URA.RU инсайдер в местном истеблишменте.

«Лояльная депутату окружного заксобрания команда — бизнес-партнер его омской компании Росинский, давняя соратница и помощница Терегулова и пиарщик Третьяков — продолжат борьбу за мандаты в гордуме. С высокой долей вероятности можно предположить, что и в осенний ЕДГ они смогут опередить соперников. Таким образом Пыталеву удастся собрать полностью подконтрольную себе думу», — отмечает инсайдер.

Официально обнародовать результаты ПГЕР планируется во второй половине дня 27 мая. Росинский участвовал в голосовании по избирательному округу № 18, Терегулова — по округу № 15, Третьяков — по округу № 9.

Ранее URA.RU писало о том, что Пыталев намерен собрать полностью подконтрольную ему гордуму. На три свободных мандата претендуют близкие к нему кандидаты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тройка кандидатов теневого главы Нефтеюганска Степана Пыталева победила на предварительном голосовании ЕР. Лояльная депутату окружного заксобрания команда — бизнес-партнер его омской компании Виталий Росинский, давняя соратница и помощница Наталья Терегулова и пиарщик Дмитрий Третьяков — продолжат борьбу за мандаты в гордуме, сообщил URA.RU инсайдер в местном истеблишменте. «Лояльная депутату окружного заксобрания команда — бизнес-партнер его омской компании Росинский, давняя соратница и помощница Терегулова и пиарщик Третьяков — продолжат борьбу за мандаты в гордуме. С высокой долей вероятности можно предположить, что и в осенний ЕДГ они смогут опередить соперников. Таким образом Пыталеву удастся собрать полностью подконтрольную себе думу», — отмечает инсайдер. Официально обнародовать результаты ПГЕР планируется во второй половине дня 27 мая. Росинский участвовал в голосовании по избирательному округу № 18, Терегулова — по округу № 15, Третьяков — по округу № 9. Ранее URA.RU писало о том, что Пыталев намерен собрать полностью подконтрольную ему гордуму. На три свободных мандата претендуют близкие к нему кандидаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...