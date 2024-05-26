Тройка кандидатов теневого главы Нефтеюганска Степана Пыталева победила на предварительном голосовании ЕР. Лояльная депутату окружного заксобрания команда — бизнес-партнер его омской компании Виталий Росинский, давняя соратница и помощница Наталья Терегулова и пиарщик Дмитрий Третьяков — продолжат борьбу за мандаты в гордуме, сообщил URA.RU инсайдер в местном истеблишменте.
«Лояльная депутату окружного заксобрания команда — бизнес-партнер его омской компании Росинский, давняя соратница и помощница Терегулова и пиарщик Третьяков — продолжат борьбу за мандаты в гордуме. С высокой долей вероятности можно предположить, что и в осенний ЕДГ они смогут опередить соперников. Таким образом Пыталеву удастся собрать полностью подконтрольную себе думу», — отмечает инсайдер.
Официально обнародовать результаты ПГЕР планируется во второй половине дня 27 мая. Росинский участвовал в голосовании по избирательному округу № 18, Терегулова — по округу № 15, Третьяков — по округу № 9.
Ранее URA.RU писало о том, что Пыталев намерен собрать полностью подконтрольную ему гордуму. На три свободных мандата претендуют близкие к нему кандидаты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!