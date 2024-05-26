26 мая 2024

На ЕКАД появился фонтан из-за прорыва трубы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла в районе ТЭЦ
Авария произошла в районе ТЭЦ Фото:

На Екатеринбургской кольцевой дороге (ЕКАД) забил фонтан высотой в несколько метров из-за прорыва трубы. Об этом рассказал очевидец коммунальной аварии.

«Прорыв трубы на ЕКАД в районе теплоэлектроцентрали», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. Вода почти не попадает на дорогу.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МУП «Водоканал». Там пояснили, что данная канализационная сеть не состоит на балансе организации.

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На Екатеринбургской кольцевой дороге (ЕКАД) забил фонтан высотой в несколько метров из-за прорыва трубы. Об этом рассказал очевидец коммунальной аварии. «Прорыв трубы на ЕКАД в районе теплоэлектроцентрали», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. Вода почти не попадает на дорогу. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МУП «Водоканал». Там пояснили, что данная канализационная сеть не состоит на балансе организации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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