Авария произошла в районе ТЭЦ
На Екатеринбургской кольцевой дороге (ЕКАД) забил фонтан высотой в несколько метров из-за прорыва трубы. Об этом рассказал очевидец коммунальной аварии.
«Прорыв трубы на ЕКАД в районе теплоэлектроцентрали», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. Вода почти не попадает на дорогу.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МУП «Водоканал». Там пояснили, что данная канализационная сеть не состоит на балансе организации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!