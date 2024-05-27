Путин поприветствовал участников и гостей ПМЭФ

27 мая 2024 в 14:12 Размер текста - 17 +

Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям ПМЭФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXVII Петербургского международного экономического форума, темой которого станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». «Наша страна открыта для конструктивного диалога и взаимодействия с партнерами, готова к совместной работе для решения экономических, социальных и научно-технологических задач современности», — говорится в приветствии. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля. По словам Путина, более 25 лет форум позволяет политикам, экспертам, предпринимателям, ученым и журналистам из разных стран мира обсуждать тенденции в развитии российской и глобальной экономик. В приветствии также отмечается, что темой этого года на ПМЭФ станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Подчеркивается, что большая часть мирового сообщества придерживается идеи построения справедливой и демократической системы международных отношений, которая бы опиралась на принципы равноправия, учета интересов друг друга, уважению культур. «Именно такие принципы лежат в основе деятельности БРИКС, в котором Россия председательствует в текущем году», — говорится в сообщении. Путин выразил уверенность, что ПМЭФ даст старт большому количеству перспективных инициатив и проектам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXVII Петербургского международного экономического форума, темой которого станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». «Наша страна открыта для конструктивного диалога и взаимодействия с партнерами, готова к совместной работе для решения экономических, социальных и научно-технологических задач современности», — говорится в приветствии. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля. По словам Путина, более 25 лет форум позволяет политикам, экспертам, предпринимателям, ученым и журналистам из разных стран мира обсуждать тенденции в развитии российской и глобальной экономик. В приветствии также отмечается, что темой этого года на ПМЭФ станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Подчеркивается, что большая часть мирового сообщества придерживается идеи построения справедливой и демократической системы международных отношений, которая бы опиралась на принципы равноправия, учета интересов друг друга, уважению культур. «Именно такие принципы лежат в основе деятельности БРИКС, в котором Россия председательствует в текущем году», — говорится в сообщении. Путин выразил уверенность, что ПМЭФ даст старт большому количеству перспективных инициатив и проектам.