Путин поприветствовал участников и гостей ПМЭФ

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям ПМЭФ Фото:

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXVII Петербургского международного экономического форума, темой которого станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

«Наша страна открыта для конструктивного диалога и взаимодействия с партнерами, готова к совместной работе для решения экономических, социальных и научно-технологических задач современности», — говорится в приветствии. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля.

По словам Путина, более 25 лет форум позволяет политикам, экспертам, предпринимателям, ученым и журналистам из разных стран мира обсуждать тенденции в развитии российской и глобальной экономик. В приветствии также отмечается, что темой этого года на ПМЭФ станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Подчеркивается, что большая часть мирового сообщества придерживается идеи построения справедливой и демократической системы международных отношений, которая бы опиралась на принципы равноправия, учета интересов друг друга, уважению культур.

«Именно такие принципы лежат в основе деятельности БРИКС, в котором Россия председательствует в текущем году», — говорится в сообщении. Путин выразил уверенность, что ПМЭФ даст старт большому количеству перспективных инициатив и проектам.

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Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXVII Петербургского международного экономического форума, темой которого станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». «Наша страна открыта для конструктивного диалога и взаимодействия с партнерами, готова к совместной работе для решения экономических, социальных и научно-технологических задач современности», — говорится в приветствии. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля. По словам Путина, более 25 лет форум позволяет политикам, экспертам, предпринимателям, ученым и журналистам из разных стран мира обсуждать тенденции в развитии российской и глобальной экономик. В приветствии также отмечается, что темой этого года на ПМЭФ станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Подчеркивается, что большая часть мирового сообщества придерживается идеи построения справедливой и демократической системы международных отношений, которая бы опиралась на принципы равноправия, учета интересов друг друга, уважению культур. «Именно такие принципы лежат в основе деятельности БРИКС, в котором Россия председательствует в текущем году», — говорится в сообщении. Путин выразил уверенность, что ПМЭФ даст старт большому количеству перспективных инициатив и проектам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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