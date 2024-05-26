26 мая 2024

МЧС выпустило штормовое предупреждение для жителей Свердловской области

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Последствия урагана в мкрн Светлом, девушка, шторм, ветер, урага
Порывы ветра достигнут 20-ти метров в секунду Фото:

В Свердловской области 28 мая мая ожидается сильный ветер до 20-ти метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Внимание! 28 мая местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 20-ти метров в секунду», — следует из сообщения.

Свердловчан призвали соблюдать меры безопасности и беречь свою жизнь. В непогоду все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить, а садоводам стоит проверить ветрозащитные конструкции. Если ветер застает на улице, то необходимо держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи и деревьев.

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В Свердловской области 28 мая мая ожидается сильный ветер до 20-ти метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Внимание! 28 мая местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 20-ти метров в секунду», — следует из сообщения. Свердловчан призвали соблюдать меры безопасности и беречь свою жизнь. В непогоду все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить, а садоводам стоит проверить ветрозащитные конструкции. Если ветер застает на улице, то необходимо держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи и деревьев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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