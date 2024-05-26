МЧС выпустило штормовое предупреждение для жителей Свердловской области

В Свердловской области 28 мая мая ожидается сильный ветер до 20-ти метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Внимание! 28 мая местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 20-ти метров в секунду», — следует из сообщения.
Свердловчан призвали соблюдать меры безопасности и беречь свою жизнь. В непогоду все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить, а садоводам стоит проверить ветрозащитные конструкции. Если ветер застает на улице, то необходимо держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи и деревьев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!