МЧС выпустило штормовое предупреждение для жителей Свердловской области

27 мая 2024 в 14:24 Размер текста - 17 +

Порывы ветра достигнут 20-ти метров в секунду Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Свердловской области 28 мая мая ожидается сильный ветер до 20-ти метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Внимание! 28 мая местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 20-ти метров в секунду», — следует из сообщения. Свердловчан призвали соблюдать меры безопасности и беречь свою жизнь. В непогоду все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить, а садоводам стоит проверить ветрозащитные конструкции. Если ветер застает на улице, то необходимо держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи и деревьев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области 28 мая мая ожидается сильный ветер до 20-ти метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Внимание! 28 мая местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 20-ти метров в секунду», — следует из сообщения. Свердловчан призвали соблюдать меры безопасности и беречь свою жизнь. В непогоду все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить, а садоводам стоит проверить ветрозащитные конструкции. Если ветер застает на улице, то необходимо держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи и деревьев.