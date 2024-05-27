Путин порадовался успехам в сотрудничестве России и Узбекистана

Путин: темпы развития экономических связей РФ И Узбекистана впечатляют
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Путин в Узбекистане. Stock, владимир путин, stock, шавкат мирзиеев
Путин и Мирзиеев обсудили экономические показатели российско-узбекского сотрудничества Фото:

Россия и Узбекистан успешно выполняют дорожную карту по сотрудничеству. Она состоит из 63 пунктов. Об этом стало известно из встречи президента России Владимира Путина с главой Узбекистана Шаватом Мирзиеевым, которая прошла в резиденции «Куксарой» в Ташкенте.

«Темпы развития экономических связей они действительно очень впечатляют», — подчеркнул российский лидер. Он добавил, что по данным из Узбекистана, товарооборот двух стран вырос примерно на 30% за прошлый год. При этом, по российской статистике — «чуть поменьше». Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

«И я уверен, будет больше, имею в виду темп за первый квартал этого года. Даже по нашей статистике достаточно строгой, 20% с лишнем. Это очень хороший результат», — добавил Путин.

По словам Шавката Мирзиеева, сторонами была подписана дорожная карта из 63 пунктов, в выполнении которых «продвижение реально есть». Кроме того, как отметил узбекский лидер, товарооборот между двумя странами достиг 10 млрд долларов. В этом году рост составил 30%. «Мы сейчас с коллегами работаем, чтобы в ближайшее время достичь 20 миллиардов [долларов]. Я думаю, есть реальные успехи», — сказал Мирзиеев.

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Россия и Узбекистан успешно выполняют дорожную карту по сотрудничеству. Она состоит из 63 пунктов. Об этом стало известно из встречи президента России Владимира Путина с главой Узбекистана Шаватом Мирзиеевым, которая прошла в резиденции «Куксарой» в Ташкенте. «Темпы развития экономических связей они действительно очень впечатляют», — подчеркнул российский лидер. Он добавил, что по данным из Узбекистана, товарооборот двух стран вырос примерно на 30% за прошлый год. При этом, по российской статистике — «чуть поменьше». Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». «И я уверен, будет больше, имею в виду темп за первый квартал этого года. Даже по нашей статистике достаточно строгой, 20% с лишнем. Это очень хороший результат», — добавил Путин. По словам Шавката Мирзиеева, сторонами была подписана дорожная карта из 63 пунктов, в выполнении которых «продвижение реально есть». Кроме того, как отметил узбекский лидер, товарооборот между двумя странами достиг 10 млрд долларов. В этом году рост составил 30%. «Мы сейчас с коллегами работаем, чтобы в ближайшее время достичь 20 миллиардов [долларов]. Я думаю, есть реальные успехи», — сказал Мирзиеев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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