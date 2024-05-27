Власти Челябинска продадут с торгов землю под автостоянку. Скрин

27 мая 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Стартовая цена на аукционе будет установлена в размере ежегодной арендной платы за участок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Челябинска продадут с торгов право заключения договора аренды земельного участка под автостоянку. Земля под благоустройство расположена в Советском районе по улице Маслобазовая, 5 недалеко от садов АМЗ -1 и Нефтепродукт, сообщается на сайте мэрии. «Продать на аукционе право заключения договора пользования и благоустройства территории общего пользования для размещения объекта благоустройства площадки автостоянки. Местоположение объекта — территория для размещения объекта благоустройства, площадка автостоянки, расположенная по улице Маслобазовой, 5 в Советском районе города Челябинска. Стартовая цена на аукционе по продаже права заключения договора пользования и благоустройства территории будет установлена в размере ежегодной платы за размещение автостоянки. Она будет определена по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ. . Земля под благоустройство расположена в Советском районе по улице Маслобазовая, 5 недалеко от СНТ АМЗ-1 и Нефтепродукт Скрин: яндекс карты Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Челябинска продадут с торгов право заключения договора аренды земельного участка под автостоянку. Земля под благоустройство расположена в Советском районе по улице Маслобазовая, 5 недалеко от садов АМЗ -1 и Нефтепродукт, сообщается на сайте мэрии. «Продать на аукционе право заключения договора пользования и благоустройства территории общего пользования для размещения объекта благоустройства площадки автостоянки. Местоположение объекта — территория для размещения объекта благоустройства, площадка автостоянки, расположенная по улице Маслобазовой, 5 в Советском районе города Челябинска. Стартовая цена на аукционе по продаже права заключения договора пользования и благоустройства территории будет установлена в размере ежегодной платы за размещение автостоянки. Она будет определена по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ.