Власти Челябинска продадут с торгов землю под автостоянку. Скрин

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Городская администрация, мэрия. Челябинск, пешеходный переход, знак, дорожный знак, парковка
Стартовая цена на аукционе будет установлена в размере ежегодной арендной платы за участок Фото:

Власти Челябинска продадут с торгов право заключения договора аренды земельного участка под автостоянку. Земля под благоустройство расположена в Советском районе по улице Маслобазовая, 5 недалеко от садов АМЗ -1 и Нефтепродукт, сообщается на сайте мэрии.

«Продать на аукционе право заключения договора пользования и благоустройства территории общего пользования для размещения объекта благоустройства площадки автостоянки. Местоположение объекта — территория для размещения объекта благоустройства, площадка автостоянки, расположенная по улице Маслобазовой, 5 в Советском районе города Челябинска.

Стартовая цена на аукционе по продаже права заключения договора пользования и благоустройства территории будет установлена в размере ежегодной платы за размещение автостоянки. Она будет определена по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ.

. Земля под благоустройство расположена в Советском районе по улице Маслобазовая, 5 недалеко от СНТ АМЗ-1 и Нефтепродукт
. Земля под благоустройство расположена в Советском районе по улице Маслобазовая, 5 недалеко от СНТ АМЗ-1 и Нефтепродукт

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Власти Челябинска продадут с торгов право заключения договора аренды земельного участка под автостоянку. Земля под благоустройство расположена в Советском районе по улице Маслобазовая, 5 недалеко от садов АМЗ -1 и Нефтепродукт, сообщается на сайте мэрии. «Продать на аукционе право заключения договора пользования и благоустройства территории общего пользования для размещения объекта благоустройства площадки автостоянки. Местоположение объекта — территория для размещения объекта благоустройства, площадка автостоянки, расположенная по улице Маслобазовой, 5 в Советском районе города Челябинска. Стартовая цена на аукционе по продаже права заключения договора пользования и благоустройства территории будет установлена в размере ежегодной платы за размещение автостоянки. Она будет определена по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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