Власти Челябинска продадут с торгов право заключения договора аренды земельного участка под автостоянку. Земля под благоустройство расположена в Советском районе по улице Маслобазовая, 5 недалеко от садов АМЗ -1 и Нефтепродукт, сообщается на сайте мэрии.
«Продать на аукционе право заключения договора пользования и благоустройства территории общего пользования для размещения объекта благоустройства площадки автостоянки. Местоположение объекта — территория для размещения объекта благоустройства, площадка автостоянки, расположенная по улице Маслобазовой, 5 в Советском районе города Челябинска.
Стартовая цена на аукционе по продаже права заключения договора пользования и благоустройства территории будет установлена в размере ежегодной платы за размещение автостоянки. Она будет определена по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!