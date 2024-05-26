26 мая 2024

Тюменский аквапарк снизит цены на абонементы

© Служба новостей «URA.RU»
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В аквапарке будут действовать скидки 30%
В аквапарке будут действовать скидки 30% Фото:

Тюменский аквапарк снизит цены на посещение. Для детей стоимость входного билета на любой тариф с 1 по 2 июня будет снижена на 30%. Информация представлена на сайте развлекательного комплекса.

«Акция „День защиты детей“. Тарифы 1 — 2 июня: минус 30% на посещение», — следует из информации на сайте аквапарка. На взрослых посетителей акция не распространяется.

День защиты детей выпадает на субботу. Традиционно, в выходные дни попасть в развлекательный центр стоит дороже, чем в будни. Разница для детей составляет 29-33% (в зависимости от тарифа), для взрослых — 23-23%.

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Тюменский аквапарк снизит цены на посещение. Для детей стоимость входного билета на любой тариф с 1 по 2 июня будет снижена на 30%. Информация представлена на сайте развлекательного комплекса. «Акция „День защиты детей“. Тарифы 1 — 2 июня: минус 30% на посещение», — следует из информации на сайте аквапарка. На взрослых посетителей акция не распространяется. День защиты детей выпадает на субботу. Традиционно, в выходные дни попасть в развлекательный центр стоит дороже, чем в будни. Разница для детей составляет 29-33% (в зависимости от тарифа), для взрослых — 23-23%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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