Сенатор Павлова показала фото Коркинского разреза, ставшего бирюзовым озером

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Торжественное вручение знаков «Мастер спорта РФ» спортсменам с ограниченными возможностями здоровья. Челябинск, павлова маргарита
Маргарита Павлова посетила Коркинский разрез Фото:

Представляющая в Совете Федерации Челябинскую область Маргарита Павлова показала фото преобразившегося Коркинского разреза, который за несколько лет превратился в бирюзовое озеро. Фото она разместила на своей странице в соцсети.

«Самое поразительное — Коркинский разрез. На его месте теперь большой водоем. Напомню, еще пять лет назад эта огромная яма постоянно дымилась, отравляя окрестный мегаполис», — написала Павлова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Павлова уточнила, что сейчас все источники дыма затоплены бирюзовой водой. Сенатор подчеркнула, что это стало серьезным результатом совместной работы областного и федерального правительства.

Ранее URA.RU сообщало, что долгие годы тлеющий Коркинский угольный разрез под Челябинском, один из источников смога, стал просто самой глубокой ямой в Евразии, на дне которого плещется вода бирюзового цвета. К 2023 году выбросы от эндогенных пожаров, по сравнению с 2017 годом, сократились в 213 раз.

Таким был разрез прежде
Таким был разрез прежде
Сейчас в нем плавают уточки
Сейчас в нем плавают уточки
Фото:
Пост разместила Маргарита Павлова в соцсетях
Пост разместила Маргарита Павлова в соцсетях

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Представляющая в Совете Федерации Челябинскую область Маргарита Павлова показала фото преобразившегося Коркинского разреза, который за несколько лет превратился в бирюзовое озеро. Фото она разместила на своей странице в соцсети. «Самое поразительное — Коркинский разрез. На его месте теперь большой водоем. Напомню, еще пять лет назад эта огромная яма постоянно дымилась, отравляя окрестный мегаполис», — написала Павлова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Павлова уточнила, что сейчас все источники дыма затоплены бирюзовой водой. Сенатор подчеркнула, что это стало серьезным результатом совместной работы областного и федерального правительства. Ранее URA.RU сообщало, что долгие годы тлеющий Коркинский угольный разрез под Челябинском, один из источников смога, стал просто самой глубокой ямой в Евразии, на дне которого плещется вода бирюзового цвета. К 2023 году выбросы от эндогенных пожаров, по сравнению с 2017 годом, сократились в 213 раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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