Сенатор Павлова показала фото Коркинского разреза, ставшего бирюзовым озером

27 мая 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

Маргарита Павлова посетила Коркинский разрез Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Представляющая в Совете Федерации Челябинскую область Маргарита Павлова показала фото преобразившегося Коркинского разреза, который за несколько лет превратился в бирюзовое озеро. Фото она разместила на своей странице в соцсети. «Самое поразительное — Коркинский разрез. На его месте теперь большой водоем. Напомню, еще пять лет назад эта огромная яма постоянно дымилась, отравляя окрестный мегаполис», — написала Павлова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Павлова уточнила, что сейчас все источники дыма затоплены бирюзовой водой. Сенатор подчеркнула, что это стало серьезным результатом совместной работы областного и федерального правительства. Ранее URA.RU сообщало, что долгие годы тлеющий Коркинский угольный разрез под Челябинском, один из источников смога, стал просто самой глубокой ямой в Евразии, на дне которого плещется вода бирюзового цвета. К 2023 году выбросы от эндогенных пожаров, по сравнению с 2017 годом, сократились в 213 раз. Таким был разрез прежде Фото Маргарита Павлова, vk.com Сейчас в нем плавают уточки Маргарита Павлова, vk.com Фото: Пост разместила Маргарита Павлова в соцсетях Скрин Маргарита Павлова, vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представляющая в Совете Федерации Челябинскую область Маргарита Павлова показала фото преобразившегося Коркинского разреза, который за несколько лет превратился в бирюзовое озеро. Фото она разместила на своей странице в соцсети. «Самое поразительное — Коркинский разрез. На его месте теперь большой водоем. Напомню, еще пять лет назад эта огромная яма постоянно дымилась, отравляя окрестный мегаполис», — написала Павлова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Павлова уточнила, что сейчас все источники дыма затоплены бирюзовой водой. Сенатор подчеркнула, что это стало серьезным результатом совместной работы областного и федерального правительства. Ранее URA.RU сообщало, что долгие годы тлеющий Коркинский угольный разрез под Челябинском, один из источников смога, стал просто самой глубокой ямой в Евразии, на дне которого плещется вода бирюзового цвета. К 2023 году выбросы от эндогенных пожаров, по сравнению с 2017 годом, сократились в 213 раз.