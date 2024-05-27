Путин: Узбекистан на первом месте по количеству студентов, обучающихся в России

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© Служба новостей «URA.RU»
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Путин в Узбекистане. Stock, владимир путин, stock, шавкат мирзиеев
Путин оценил количество студентов из Узбекистана в вузах России Фото:

Узбекистан занимает одно из первых мест среди государств СНГ по количеству студентов в российских вузах. Об этом президент России Владимир Путин заявил на переговорах с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым в расширенном составе. Общение двух глав государств проходит в загородной резиденции президента Узбекистана «Куксарой».

«Узбекистан занимает одно из первых мест среди государств СНГ по количеству студентов в российских вузов: свыше 63 тысяч человек, причем порядка 14 тысяч человек обучаются у нас на безвозмездной основе», — сказал Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Кроме того, как отметил российский лидер, около 80 субъектов России активно взаимодействуют с областями Узбекистана. Особое значение для России и Узбекистана имеют развитие культурно-гуманитарных связей. «Заметным событием стало проведение в Узбекистане „Русских сезонов“, в рамках которых состоялись гастроли известных театральных и музыкальных коллективов, выставки, кинопоказы, мастер классы», — добавил глава государства.

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Узбекистан занимает одно из первых мест среди государств СНГ по количеству студентов в российских вузах. Об этом президент России Владимир Путин заявил на переговорах с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым в расширенном составе. Общение двух глав государств проходит в загородной резиденции президента Узбекистана «Куксарой». «Узбекистан занимает одно из первых мест среди государств СНГ по количеству студентов в российских вузов: свыше 63 тысяч человек, причем порядка 14 тысяч человек обучаются у нас на безвозмездной основе», — сказал Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Кроме того, как отметил российский лидер, около 80 субъектов России активно взаимодействуют с областями Узбекистана. Особое значение для России и Узбекистана имеют развитие культурно-гуманитарных связей. «Заметным событием стало проведение в Узбекистане „Русских сезонов“, в рамках которых состоялись гастроли известных театральных и музыкальных коллективов, выставки, кинопоказы, мастер классы», — добавил глава государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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