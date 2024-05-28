В июне доллар будет держаться в коридоре 90-95 рублей. Небольшое снижение можно ожидать в конце мая. Таким прогнозом с URA.RU поделился главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
«В начале лета (июнь) рубль продолжит удерживать текущие позиции. Так, если смотреть по динамике пары доллар/рубль, то можно отметить диапазон 90 — 95 рублей, в котором американская валюта провела последние месяцы. Отметим, что на текущий момент мы не видим существенных факторов, которые способны были бы существенно сдвинуть ее с текущих позиций на горизонте ближайших месяцев», — сказал Богдан Зварич.
Доллар может немного подешеветь в конце мая, отметил аналитик. «Рубль поддержит рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые будут готовиться к пику налоговых выплат, аккумулируя рублевую ликвидность. Это в свою очередь может привести к уходу доллара ниже 90 рублей», — отметил собеседник агентства.
По данным на 27 мая, доллар опустился ниже 89 рублей впервые с 30 января. Юань снизился до 12,23 рубля, евро — до 96,66 рубля. Как отметил экономист, эксперт в области финансов и кредитования, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, курс доллара может вернуться к отметке в 100 рублей к концу лета из-за новых санкций, геополитической обстановки, падения цен на нефть.
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