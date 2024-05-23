Экономист Лобода дал прогноз по возвращению курса доллара к 100 рублям

23 мая 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Риторика Центрального банка страны становится все более жесткой, отметил Андрей Лобода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU При ослаблении рубля к концу лета из-за новых санкций, геополитической обстановки, падения цен на нефть и негативных из-за этого последствий для бюджетных доходов страны, курс доллара может вернуться к отметке в 100 рублей. Таким прогнозом в беседе с URA.RU поделился экономист, эксперт в области финансов и кредитования, автор более тысячи публикаций по экономике, финансовым рынкам и повышению прозрачности экономики России, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. «Риторика ЦБ становится все более жесткой. Для рубля это хорошо, судя по его майской динамике. Но если инфляция и в мае продолжит расти, будет возможно летом повышение ключевой ставки Центробанка на один процентный пункт. То есть до 17%. Рубль может ослабнуть в конце лета или осенью из-за каких-либо неожиданных «черных лебедей' в виде новых санкций, геополитики, падения цен на нефть или иных событий, о которых мы пока не знаем. Если события будут слишком негативными, например, для бюджетных доходов РФ, то доллар теоретически может вырасти до 100 рублей, а евро до 110 рублей», — объяснил Андрей Лобода. Новость по теме Зампред ЦБ допустил повышение ключевой ставки По словам экономиста, темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) в России во втором квартале, по сравнению с первым, замедлятся. «Жесткая денежно-кредитная политика неблагоприятна для экономического роста. Ее влияние на реальный сектор экономики проявляется не сразу, а с длительным временным лагом, через несколько месяцев, а иногда и через год. По итогам первого квартала российский ВВП в годовом выражении вырос на 5,4%. То есть высокие процентные ставки на экономический рост не повлияли. Но ВВП России в первом квартале 2023 года упал в годовом выражении, так что в первом квартале 2024 года, несмотря на все реальные достижения российской экономики, особенно промышленного сектора, работал эффект низкой базы. Значит, во втором квартале 2024 года темпы роста ВВП в годовом выражении будут более медленным. Скорее всего, начнет проявлять себя результат жесткой денежно-кредитной политики в виде сокращения инвестиционной активности», — не исключил Лобода. Эксперт добавил, что период жесткой денежно-кредитной политики (высокие ставки Центробанка, дорогой рубль) продлится в России до конца 2024 года. «Даже если к концу года ЦБ РФ начнет снижать ключевую ставку, это будет не резко сразу на несколько пунктов, а постепенно. Период жесткой монетарной политики продлится, скорее всего, до конца 2024 года», — подчеркнул он. Курс доллара 21 мая опустился на Московской бирже до 89,99 рублей. Произошло это впервые с февраля. Ранее замдиректора развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia) Вадим Шамин заявлял, что в мае курс доллара будет находиться в диапазоне 91—95 рублей. Он не должен резко подняться из-за повышенной ключевой ставки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При ослаблении рубля к концу лета из-за новых санкций, геополитической обстановки, падения цен на нефть и негативных из-за этого последствий для бюджетных доходов страны, курс доллара может вернуться к отметке в 100 рублей. Таким прогнозом в беседе с URA.RU поделился экономист, эксперт в области финансов и кредитования, автор более тысячи публикаций по экономике, финансовым рынкам и повышению прозрачности экономики России, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. «Риторика ЦБ становится все более жесткой. Для рубля это хорошо, судя по его майской динамике. Но если инфляция и в мае продолжит расти, будет возможно летом повышение ключевой ставки Центробанка на один процентный пункт. То есть до 17%. Рубль может ослабнуть в конце лета или осенью из-за каких-либо неожиданных «черных лебедей' в виде новых санкций, геополитики, падения цен на нефть или иных событий, о которых мы пока не знаем. Если события будут слишком негативными, например, для бюджетных доходов РФ, то доллар теоретически может вырасти до 100 рублей, а евро до 110 рублей», — объяснил Андрей Лобода. По словам экономиста, темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) в России во втором квартале, по сравнению с первым, замедлятся. «Жесткая денежно-кредитная политика неблагоприятна для экономического роста. Ее влияние на реальный сектор экономики проявляется не сразу, а с длительным временным лагом, через несколько месяцев, а иногда и через год. По итогам первого квартала российский ВВП в годовом выражении вырос на 5,4%. То есть высокие процентные ставки на экономический рост не повлияли. Но ВВП России в первом квартале 2023 года упал в годовом выражении, так что в первом квартале 2024 года, несмотря на все реальные достижения российской экономики, особенно промышленного сектора, работал эффект низкой базы. Значит, во втором квартале 2024 года темпы роста ВВП в годовом выражении будут более медленным. Скорее всего, начнет проявлять себя результат жесткой денежно-кредитной политики в виде сокращения инвестиционной активности», — не исключил Лобода. Эксперт добавил, что период жесткой денежно-кредитной политики (высокие ставки Центробанка, дорогой рубль) продлится в России до конца 2024 года. «Даже если к концу года ЦБ РФ начнет снижать ключевую ставку, это будет не резко сразу на несколько пунктов, а постепенно. Период жесткой монетарной политики продлится, скорее всего, до конца 2024 года», — подчеркнул он. Курс доллара 21 мая опустился на Московской бирже до 89,99 рублей. Произошло это впервые с февраля. Ранее замдиректора развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia) Вадим Шамин заявлял, что в мае курс доллара будет находиться в диапазоне 91—95 рублей. Он не должен резко подняться из-за повышенной ключевой ставки.