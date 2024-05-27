Пьяный магнитогорец устроил дебош, когда его отказались принять в вытрезвителе

Пьяный житель Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, устроил дебош. Он потребовал госпитализировать его в медвытрезвитель, сообщили в охранной организации «Право роста».
«Вчера помощь сотрудников „Право роста“ понадобилась в наркологическом диспансере по Фадеева. Там отказали в госпитализации мужчине в состоянии опьянения, без документов, но со спиртным в руках», — уточнили на официальной странице компании в соцсети «ВКонтакте»
Как сообщили в охранной организации, мужчина намеревался добиться госпитализации в медвытрезвитель, для чего устроил скандал в использованием матерных выражений и отказывался покидать регистратуру. Посетителя передали сотрудниками полиции.
Ранее URA.RU сообщало, что в Магнитогорске повар чуть было не подрался с пьяным посетителем кафе из-за сметаны. Клиент пытался доказать, что ему налили кефир.
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