Пьяный магнитогорец устроил дебош, когда его отказались принять в вытрезвителе

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие вытрезвителя. Челябинск, палата, вытрезвитель, кушетки
Пьяный мужчина пытался попасть в вытрезвитель Фото:

Пьяный житель Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, устроил дебош. Он потребовал госпитализировать его в медвытрезвитель, сообщили в охранной организации «Право роста».

«Вчера помощь сотрудников „Право роста“ понадобилась в наркологическом диспансере по Фадеева. Там отказали в госпитализации мужчине в состоянии опьянения, без документов, но со спиртным в руках», — уточнили на официальной странице компании в соцсети «ВКонтакте»

Как сообщили в охранной организации, мужчина намеревался добиться госпитализации в медвытрезвитель, для чего устроил скандал в использованием матерных выражений и отказывался покидать регистратуру. Посетителя передали сотрудниками полиции.

Ранее URA.RU сообщало, что в Магнитогорске повар чуть было не подрался с пьяным посетителем кафе из-за сметаны. Клиент пытался доказать, что ему налили кефир.

Мужчина хотел попасть в медвытрезвитель
Мужчина хотел попасть в медвытрезвитель
Фото:

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Пьяный житель Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, устроил дебош. Он потребовал госпитализировать его в медвытрезвитель, сообщили в охранной организации «Право роста». «Вчера помощь сотрудников „Право роста“ понадобилась в наркологическом диспансере по Фадеева. Там отказали в госпитализации мужчине в состоянии опьянения, без документов, но со спиртным в руках», — уточнили на официальной странице компании в соцсети «ВКонтакте» Как сообщили в охранной организации, мужчина намеревался добиться госпитализации в медвытрезвитель, для чего устроил скандал в использованием матерных выражений и отказывался покидать регистратуру. Посетителя передали сотрудниками полиции. Ранее URA.RU сообщало, что в Магнитогорске повар чуть было не подрался с пьяным посетителем кафе из-за сметаны. Клиент пытался доказать, что ему налили кефир.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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