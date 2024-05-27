В Челябинске у главного корпуса ЧелГУ появится большая парковка на 400 мест

В Челябинске около главного корпуса ЧелГУ появится большая парковка на 400 мест со шлагмаумами. На данный момент начинается ее проектирование, сообщили 27 мая в пресс-службе ЧелГУ.
«В Челябинске начинается проектирование большой парковки возле первого корпуса! Предусмотрены 400 парковочных мест и шлагбаумы», — сообщили в пресс-службе.
Также в пресс-службе отметили, в ближайшее время начнется ремонт входной группы третьего корпуса, а именно ремонт поврежденного крыльца. Также запланированы проектирование и масшабный ремонт фойе в корпусе.
Ранее директор компании «Голос. Девелопмент» Сергей Пахомов рассказал «URA.RU» об особенностях строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске для Челябинского (ЧелГУ) и Южно-Уральского (ЮУрГУ) госуниверситетов. Эксперт отметил удачное расположение объекта, — между центром города и основным спальным районом, студенческий окрас, а также приближенность кампуса к ряду спортивных объектов, и появление моста через реку прямо в городской бор. Пахомов подчеркнул, что кампус станет ядром преображения этой части города.
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