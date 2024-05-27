В Челябинске у главного корпуса ЧелГУ появится большая парковка на 400 мест

27 мая 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

На данный момент начинается проектирование парковки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске около главного корпуса ЧелГУ появится большая парковка на 400 мест со шлагмаумами. На данный момент начинается ее проектирование, сообщили 27 мая в пресс-службе ЧелГУ. «В Челябинске начинается проектирование большой парковки возле первого корпуса! Предусмотрены 400 парковочных мест и шлагбаумы», — сообщили в пресс-службе. Также в пресс-службе отметили, в ближайшее время начнется ремонт входной группы третьего корпуса, а именно ремонт поврежденного крыльца. Также запланированы проектирование и масшабный ремонт фойе в корпусе. Ранее директор компании «Голос. Девелопмент» Сергей Пахомов рассказал «URA.RU» об особенностях строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске для Челябинского (ЧелГУ) и Южно-Уральского (ЮУрГУ) госуниверситетов. Эксперт отметил удачное расположение объекта, — между центром города и основным спальным районом, студенческий окрас, а также приближенность кампуса к ряду спортивных объектов, и появление моста через реку прямо в городской бор. Пахомов подчеркнул, что кампус станет ядром преображения этой части города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске около главного корпуса ЧелГУ появится большая парковка на 400 мест со шлагмаумами. На данный момент начинается ее проектирование, сообщили 27 мая в пресс-службе ЧелГУ. «В Челябинске начинается проектирование большой парковки возле первого корпуса! Предусмотрены 400 парковочных мест и шлагбаумы», — сообщили в пресс-службе. Также в пресс-службе отметили, в ближайшее время начнется ремонт входной группы третьего корпуса, а именно ремонт поврежденного крыльца. Также запланированы проектирование и масшабный ремонт фойе в корпусе. Ранее директор компании «Голос. Девелопмент» Сергей Пахомов рассказал «URA.RU» об особенностях строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске для Челябинского (ЧелГУ) и Южно-Уральского (ЮУрГУ) госуниверситетов. Эксперт отметил удачное расположение объекта, — между центром города и основным спальным районом, студенческий окрас, а также приближенность кампуса к ряду спортивных объектов, и появление моста через реку прямо в городской бор. Пахомов подчеркнул, что кампус станет ядром преображения этой части города.