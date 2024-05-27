В Свердловской области увеличат тарифы ЖКХ почти на 10%

Изменения вступят в силу с 1 июля Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Свердловской области с 1 июля тарифы ЖКХ вырастут в среднем на 9,8%. Постановление об этом утвердил губернатор Евгений Куйвашев.

Увеличение тарифов в муниципалитетах региона будет разным, не смотря на то, что федеральные власти разрешили повышать показатель максимум до 13,8%. В Екатеринбурге повышение составит примерно 9,8%, а в Качканаре местные депутаты предлагают увеличить тариф сразу на 13,8%.

Плата за отопление и горячую воду для большинства екатеринбуржцев вырастет на 9,6%. «Екатеринбургская теплосетевая компания» проиндексирует тариф с 2265,07 рубля до 2482,54 рубля. Стоимость кубометра воды у «Т Плюс» увеличится с 37,73 рубля до 42,88 рубля.

Свердловские власти с февраля приняли решение увеличить размер субсидии на оплату услуг ЖКХ на 1-4%. Сумма будет зависеть от действующих коммунальных тарифов каждого муниципалитета. Стоит отметить, что задолженность свердловчан за коммуналку на конец сентября 2023 года составила 20,1 млрд рублей, что больше показателей 2022 года.