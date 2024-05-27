В Свердловской области увеличат тарифы ЖКХ почти на 10%

В Свердловской области с 1 июля тарифы ЖКХ вырастут в среднем на 9,8%. Постановление об этом утвердил губернатор Евгений Куйвашев.
Увеличение тарифов в муниципалитетах региона будет разным, не смотря на то, что федеральные власти разрешили повышать показатель максимум до 13,8%. В Екатеринбурге повышение составит примерно 9,8%, а в Качканаре местные депутаты предлагают увеличить тариф сразу на 13,8%.
Плата за отопление и горячую воду для большинства екатеринбуржцев вырастет на 9,6%. «Екатеринбургская теплосетевая компания» проиндексирует тариф с 2265,07 рубля до 2482,54 рубля. Стоимость кубометра воды у «Т Плюс» увеличится с 37,73 рубля до 42,88 рубля.
Свердловские власти с февраля приняли решение увеличить размер субсидии на оплату услуг ЖКХ на 1-4%. Сумма будет зависеть от действующих коммунальных тарифов каждого муниципалитета. Стоит отметить, что задолженность свердловчан за коммуналку на конец сентября 2023 года составила 20,1 млрд рублей, что больше показателей 2022 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!