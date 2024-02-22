22 февраля 2024

В Свердловской области увеличили размер субсидии на оплату ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
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Субсидия поднимется на 1-4% Фото:

Правительство Свердловской области 22 февраля увеличило размер субсидии на оплату услуг ЖКХ для жителей региона на 1-4%. Сумма будет зависеть от действующих коммунальных тарифов каждого муниципалитета, рассказали в департаменте информполитики.

«Региональный стандарт позволяет рассчитывать субсидии коммунальных платежей для социально незащищенных категорий граждан, чьи затраты на данные услуги превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи. Размер предоставляемой субсидии зависит от жилплощади, состава семьи, размера оплаты за жилое помещение», — пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Субсидия вырастет на 1-4%.

На сегодняшний день ее получают порядка 93 тысяч свердловских семей. Средний размер ежемесячной выплаты составляет более полутора тысяч рублей.

Ранее правительство Свердловской области утвердило программу по обеспечению жильем детей-сирот. Планируется, что в 2024 году более 800 человек обретут крышу над головой.

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Правительство Свердловской области 22 февраля увеличило размер субсидии на оплату услуг ЖКХ для жителей региона на 1-4%. Сумма будет зависеть от действующих коммунальных тарифов каждого муниципалитета, рассказали в департаменте информполитики. «Региональный стандарт позволяет рассчитывать субсидии коммунальных платежей для социально незащищенных категорий граждан, чьи затраты на данные услуги превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи. Размер предоставляемой субсидии зависит от жилплощади, состава семьи, размера оплаты за жилое помещение», — пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Субсидия вырастет на 1-4%. На сегодняшний день ее получают порядка 93 тысяч свердловских семей. Средний размер ежемесячной выплаты составляет более полутора тысяч рублей. Ранее правительство Свердловской области утвердило программу по обеспечению жильем детей-сирот. Планируется, что в 2024 году более 800 человек обретут крышу над головой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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