В Свердловской области увеличили размер субсидии на оплату ЖКХ

Правительство Свердловской области 22 февраля увеличило размер субсидии на оплату услуг ЖКХ для жителей региона на 1-4%. Сумма будет зависеть от действующих коммунальных тарифов каждого муниципалитета, рассказали в департаменте информполитики.
«Региональный стандарт позволяет рассчитывать субсидии коммунальных платежей для социально незащищенных категорий граждан, чьи затраты на данные услуги превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи. Размер предоставляемой субсидии зависит от жилплощади, состава семьи, размера оплаты за жилое помещение», — пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Субсидия вырастет на 1-4%.
На сегодняшний день ее получают порядка 93 тысяч свердловских семей. Средний размер ежемесячной выплаты составляет более полутора тысяч рублей.
Ранее правительство Свердловской области утвердило программу по обеспечению жильем детей-сирот. Планируется, что в 2024 году более 800 человек обретут крышу над головой.
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