«Автомобилист» продлил контракт с вратарем Владимиром Галкиным

27 мая 2024 в 16:57 Размер текста - 17 +

В минувшем сезоне Галкин отразил 92,5% удара Фото: Илья Московец © URA.RU Хоккейный клуб «Автомобилист» заключил новый контракт с 23-летним голкипером Владимиром Галкиным. Игрок останется в екатеринбургской команде до мая 2027 года, рассказали представители клуба. «Голкипер Владимир Галкин продлил контракт с „Автомобилистом“. Вратарь останется в нашей команде еще на три сезона до 31 мая 2027 года», — пишет telegram-канал команды. Всего Галкин сыграл за «Автомобилист» в КХЛ 98 матчей, четырех из которых оказались «сухими». В минувшем сезоне статистика вратаря составила 92,5% отраженных шайб. Хоккейный клуб из Екатеринбурга впервые в своей истории вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Однако «Металлург» оказался сильнее «Автомобилиста» — счет в серии составил 4:3, всего команды сыграли семь раз. В рамках турнира екатеринбургские игроки получили бронзовые медали и 75 млн рублей за победу над «Ак Барсом» и СКА в рамках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хоккейный клуб «Автомобилист» заключил новый контракт с 23-летним голкипером Владимиром Галкиным. Игрок останется в екатеринбургской команде до мая 2027 года, рассказали представители клуба. «Голкипер Владимир Галкин продлил контракт с „Автомобилистом“. Вратарь останется в нашей команде еще на три сезона до 31 мая 2027 года», — пишет telegram-канал команды. Всего Галкин сыграл за «Автомобилист» в КХЛ 98 матчей, четырех из которых оказались «сухими». В минувшем сезоне статистика вратаря составила 92,5% отраженных шайб. Хоккейный клуб из Екатеринбурга впервые в своей истории вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Однако «Металлург» оказался сильнее «Автомобилиста» — счет в серии составил 4:3, всего команды сыграли семь раз. В рамках турнира екатеринбургские игроки получили бронзовые медали и 75 млн рублей за победу над «Ак Барсом» и СКА в рамках.