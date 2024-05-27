«Автомобилист» продлил контракт с вратарем Владимиром Галкиным

Хоккейный клуб «Автомобилист» заключил новый контракт с 23-летним голкипером Владимиром Галкиным. Игрок останется в екатеринбургской команде до мая 2027 года, рассказали представители клуба.
«Голкипер Владимир Галкин продлил контракт с „Автомобилистом“. Вратарь останется в нашей команде еще на три сезона до 31 мая 2027 года», — пишет telegram-канал команды. Всего Галкин сыграл за «Автомобилист» в КХЛ 98 матчей, четырех из которых оказались «сухими». В минувшем сезоне статистика вратаря составила 92,5% отраженных шайб.
Хоккейный клуб из Екатеринбурга впервые в своей истории вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Однако «Металлург» оказался сильнее «Автомобилиста» — счет в серии составил 4:3, всего команды сыграли семь раз. В рамках турнира екатеринбургские игроки получили бронзовые медали и 75 млн рублей за победу над «Ак Барсом» и СКА в рамках.
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