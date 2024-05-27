«Автомобилист» продлил контракт с вратарем Владимиром Галкиным

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«Автомобилист» – «Металлург». Плей-офф. Екатеринбург, хк автомобилист, галкин владимир
В минувшем сезоне Галкин отразил 92,5% удара Фото:

Хоккейный клуб «Автомобилист» заключил новый контракт с 23-летним голкипером Владимиром Галкиным. Игрок останется в екатеринбургской команде до мая 2027 года, рассказали представители клуба.

«Голкипер Владимир Галкин продлил контракт с „Автомобилистом“. Вратарь останется в нашей команде еще на три сезона до 31 мая 2027 года», — пишет telegram-канал команды. Всего Галкин сыграл за «Автомобилист» в КХЛ 98 матчей, четырех из которых оказались «сухими». В минувшем сезоне статистика вратаря составила 92,5% отраженных шайб.

Хоккейный клуб из Екатеринбурга впервые в своей истории вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Однако «Металлург» оказался сильнее «Автомобилиста» — счет в серии составил 4:3, всего команды сыграли семь раз. В рамках турнира екатеринбургские игроки получили бронзовые медали и 75 млн рублей за победу над «Ак Барсом» и СКА в рамках.

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Хоккейный клуб «Автомобилист» заключил новый контракт с 23-летним голкипером Владимиром Галкиным. Игрок останется в екатеринбургской команде до мая 2027 года, рассказали представители клуба. «Голкипер Владимир Галкин продлил контракт с „Автомобилистом“. Вратарь останется в нашей команде еще на три сезона до 31 мая 2027 года», — пишет telegram-канал команды. Всего Галкин сыграл за «Автомобилист» в КХЛ 98 матчей, четырех из которых оказались «сухими». В минувшем сезоне статистика вратаря составила 92,5% отраженных шайб. Хоккейный клуб из Екатеринбурга впервые в своей истории вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Однако «Металлург» оказался сильнее «Автомобилиста» — счет в серии составил 4:3, всего команды сыграли семь раз. В рамках турнира екатеринбургские игроки получили бронзовые медали и 75 млн рублей за победу над «Ак Барсом» и СКА в рамках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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