«Автомобилисту» заплатили десятки миллионов за лучший сезон в Кубке Гагарина

Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга получил 75 млн рублей на всю команду после того, как обыграл «Ак Барс» и СКА в рамках Кубка Гагарина. Об этом заявил директор клуба Максим Рябков на пресс-конференции в ТАСС.
«За проход первых двух раундов, то есть обыграв „Ак Барс“ и СКА, команда получила совокупную бонусную выплату согласно регламенту Континентальной хоккейной лиги — это 75 млн рублей на всех», — подчеркнул Рябков. Сколько получит каждый отдельный игрок, он не озвучил.
Хоккейный клуб из Екатеринбурга впервые в своей истории вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Однако «Металлург» оказался сильнее «Автомобилиста» — счет в серии составил 4:3, всего команды в серии сыграли семь раз.
По итогу магнитогорский «Металлург» 24 апреля выиграл Кубок Гагарина в третий раз. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев поздравил клуб с победой, а челябинский «Трактор» и екатеринбургский «Автомобилист» — с бронзовыми медалями.
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