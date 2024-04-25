«Автомобилисту» заплатили десятки миллионов за лучший сезон в Кубке Гагарина

25 апреля 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Максим Рябков подчеркнул, что крупную сумму получит вся команда, а не каждый игрок Фото: Московец Илья © URA.RU Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга получил 75 млн рублей на всю команду после того, как обыграл «Ак Барс» и СКА в рамках Кубка Гагарина. Об этом заявил директор клуба Максим Рябков на пресс-конференции в ТАСС. «За проход первых двух раундов, то есть обыграв „Ак Барс“ и СКА, команда получила совокупную бонусную выплату согласно регламенту Континентальной хоккейной лиги — это 75 млн рублей на всех», — подчеркнул Рябков. Сколько получит каждый отдельный игрок, он не озвучил. Хоккейный клуб из Екатеринбурга впервые в своей истории вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Однако «Металлург» оказался сильнее «Автомобилиста» — счет в серии составил 4:3, всего команды в серии сыграли семь раз. По итогу магнитогорский «Металлург» 24 апреля выиграл Кубок Гагарина в третий раз. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев поздравил клуб с победой, а челябинский «Трактор» и екатеринбургский «Автомобилист» — с бронзовыми медалями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга получил 75 млн рублей на всю команду после того, как обыграл «Ак Барс» и СКА в рамках Кубка Гагарина. Об этом заявил директор клуба Максим Рябков на пресс-конференции в ТАСС. «За проход первых двух раундов, то есть обыграв „Ак Барс“ и СКА, команда получила совокупную бонусную выплату согласно регламенту Континентальной хоккейной лиги — это 75 млн рублей на всех», — подчеркнул Рябков. Сколько получит каждый отдельный игрок, он не озвучил. Хоккейный клуб из Екатеринбурга впервые в своей истории вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Однако «Металлург» оказался сильнее «Автомобилиста» — счет в серии составил 4:3, всего команды в серии сыграли семь раз. По итогу магнитогорский «Металлург» 24 апреля выиграл Кубок Гагарина в третий раз. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев поздравил клуб с победой, а челябинский «Трактор» и екатеринбургский «Автомобилист» — с бронзовыми медалями.