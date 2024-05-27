Страны НАТО хотят отправить инструкторов на Украину для обучения ВСУ

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Обучение украинских солдат западными инструкторами возможно, только если США даст "зелёный свет"
Обучение украинских солдат западными инструкторами возможно, только если США даст "зелёный свет" Фото:

Различные варианты помощи Киеву обсуждают страны члены североатлантического альянса. Также речь идет об обучении солдат Украины западными инструкторами, но все должно быть согласовано с США, об этом рассказало издание Bild.

«Проблема всех планов стран НАТО в отношении Украины: им нужен зеленый свет от США, а его в настоящее время нет», —сообщает издание Bild. Прибалтика выдвигает идею о выполнении солдатами «задач во Львовской области», «разминирование» освобожденных территорий. Другие страны НАТО готовы в будущем на предоставление гуманитарной помощи на территорию самой Украины, а не к границе.

Также на западе идет обсуждение обеспечения противовоздушной обороны Западной Украины с территории стран НАТО, Польша будет работать над созданием коалиции для введения таких мер.

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Различные варианты помощи Киеву обсуждают страны члены североатлантического альянса. Также речь идет об обучении солдат Украины западными инструкторами, но все должно быть согласовано с США, об этом рассказало издание Bild. «Проблема всех планов стран НАТО в отношении Украины: им нужен зеленый свет от США, а его в настоящее время нет», —сообщает издание Bild. Прибалтика выдвигает идею о выполнении солдатами «задач во Львовской области», «разминирование» освобожденных территорий. Другие страны НАТО готовы в будущем на предоставление гуманитарной помощи на территорию самой Украины, а не к границе. Также на западе идет обсуждение обеспечения противовоздушной обороны Западной Украины с территории стран НАТО, Польша будет работать над созданием коалиции для введения таких мер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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