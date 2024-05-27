Страны НАТО хотят отправить инструкторов на Украину для обучения ВСУ

Различные варианты помощи Киеву обсуждают страны члены североатлантического альянса. Также речь идет об обучении солдат Украины западными инструкторами, но все должно быть согласовано с США, об этом рассказало издание Bild.
«Проблема всех планов стран НАТО в отношении Украины: им нужен зеленый свет от США, а его в настоящее время нет», —сообщает издание Bild. Прибалтика выдвигает идею о выполнении солдатами «задач во Львовской области», «разминирование» освобожденных территорий. Другие страны НАТО готовы в будущем на предоставление гуманитарной помощи на территорию самой Украины, а не к границе.
Также на западе идет обсуждение обеспечения противовоздушной обороны Западной Украины с территории стран НАТО, Польша будет работать над созданием коалиции для введения таких мер.
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