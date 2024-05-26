Убитого в ХМАО врача похоронят в Дагестане

Врача детской больницы Нижневартовска Альберта Загирова, убитого в ночь с 25 на 26 мая, похоронят на родине в Дагестане. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из близкого круга умершего.
«Сегодня состоялось прощание с Альбертом в траурном зале. Попрощаться пришли многие — родственники, друзья, коллеги, пациенты. Сразу после этого Альберта и его родных ждет самолет», — сообщил источник в беседе с журналистом URA.RU. Тело убитого в сопровождении семьи направят в Дагестан, на его родину.
По данным источника, родственники не в курсе вероятных мотивов преступления. У погибшего врача осталась семья — жена и маленькая дочь.
Ранее URA.RU писало о том, что в убийстве врача-отоларинголога Альберта Загирова подозревают его коллегу и однокурсника, врача-стоматолога Ислама Висамибева. Предварительно, в ходе распития спиртных напитков, у приятелей произошел конфликт, из-за чего Загиров получил смертельное ножевое ранение в область груди.
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