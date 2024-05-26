26 мая 2024

Убитого в ХМАО врача похоронят в Дагестане

© Служба новостей «URA.RU»
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Детского врача Нижневартовской ОКБ похоронят в Дагестане
Детского врача Нижневартовской ОКБ похоронят в Дагестане Фото:

Врача детской больницы Нижневартовска Альберта Загирова, убитого в ночь с 25 на 26 мая, похоронят на родине в Дагестане. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из близкого круга умершего.

«Сегодня состоялось прощание с Альбертом в траурном зале. Попрощаться пришли многие — родственники, друзья, коллеги, пациенты. Сразу после этого Альберта и его родных ждет самолет», — сообщил источник в беседе с журналистом URA.RU. Тело убитого в сопровождении семьи направят в Дагестан, на его родину. 

По данным источника, родственники не в курсе вероятных мотивов преступления. У погибшего врача осталась семья — жена и маленькая дочь.

Ранее URA.RU писало о том, что в убийстве врача-отоларинголога Альберта Загирова подозревают его коллегу и однокурсника, врача-стоматолога Ислама Висамибева. Предварительно, в ходе распития спиртных напитков, у приятелей произошел конфликт, из-за чего Загиров получил смертельное ножевое ранение в область груди.

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Врача детской больницы Нижневартовска Альберта Загирова, убитого в ночь с 25 на 26 мая, похоронят на родине в Дагестане. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из близкого круга умершего. «Сегодня состоялось прощание с Альбертом в траурном зале. Попрощаться пришли многие — родственники, друзья, коллеги, пациенты. Сразу после этого Альберта и его родных ждет самолет», — сообщил источник в беседе с журналистом URA.RU. Тело убитого в сопровождении семьи направят в Дагестан, на его родину.  По данным источника, родственники не в курсе вероятных мотивов преступления. У погибшего врача осталась семья — жена и маленькая дочь. Ранее URA.RU писало о том, что в убийстве врача-отоларинголога Альберта Загирова подозревают его коллегу и однокурсника, врача-стоматолога Ислама Висамибева. Предварительно, в ходе распития спиртных напитков, у приятелей произошел конфликт, из-за чего Загиров получил смертельное ножевое ранение в область груди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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