Глава Златоуста Пекарский досрочно ушел в отставку. Видео

27 мая 2024 в 20:10 Размер текста - 17 +

Максим Пекарский досрочно сложил полномочия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области Глава Златоуста Максим Пекарский 27 мая объявил о досрочном сложении полномочий. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети. «Сегодня я принял важное и непростое решение о сложении полномочий главы Главы Златоустовского городского округа. Хочу сказать большое спасибо всем, кто на протяжении пяти последних лет был рядом со мной и мы вместе сделали Златоуст красивее и комфортнее», — сказал Пекарский на видео в своем telegram-канале. Пекарский отметил, что только на посту главы он понял, какие в городе замечательные люди, какие интересные проекты они могут воплотить в жизнь, как они могут сплотиться в моменты необходимости. Он напомнил ковидные времена и текущий период проведения спецоперации. Он пожелал Златоусту дальнейшего развития вперед, процветания, а жителям города — счастья, благополучия, мира и добра. С марта 2014 по декабря 2018 годов Пекарский занимал должность вице-мэра Златоуста. Ушел в отставку из-за конфликта с главой города Вячеславом Жилиным, перешел на работу в пищевую компанию «Смарт», где занял должность начальника службы безопасности. Ему 54 года. Место мэра Златоуста Пекарский занял в октябре 2019 года после того, как по требованию губернатора Текслера ушел в отставку Жилин. Полномочия Пекарского истекали осенью 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Златоуста Максим Пекарский 27 мая объявил о досрочном сложении полномочий. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети. «Сегодня я принял важное и непростое решение о сложении полномочий главы Главы Златоустовского городского округа. Хочу сказать большое спасибо всем, кто на протяжении пяти последних лет был рядом со мной и мы вместе сделали Златоуст красивее и комфортнее», — сказал Пекарский на видео в своем telegram-канале. Пекарский отметил, что только на посту главы он понял, какие в городе замечательные люди, какие интересные проекты они могут воплотить в жизнь, как они могут сплотиться в моменты необходимости. Он напомнил ковидные времена и текущий период проведения спецоперации. Он пожелал Златоусту дальнейшего развития вперед, процветания, а жителям города — счастья, благополучия, мира и добра. С марта 2014 по декабря 2018 годов Пекарский занимал должность вице-мэра Златоуста. Ушел в отставку из-за конфликта с главой города Вячеславом Жилиным, перешел на работу в пищевую компанию «Смарт», где занял должность начальника службы безопасности. Ему 54 года. Место мэра Златоуста Пекарский занял в октябре 2019 года после того, как по требованию губернатора Текслера ушел в отставку Жилин. Полномочия Пекарского истекали осенью 2024 года.