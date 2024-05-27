Премьер Испании высказался против ударов ВСУ по России оружием НАТО

27 мая 2024 в 19:18 Размер текста - 17 +

Испания заявила, что против ударов ВСУ по РФ с использованием оружия Запада Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель правительства Испании Педро Санчес сообщил, что против того, чтобы ВСУ использовали вооружение НАТО для ударов по России. Таким мнением он поделился во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским. «У нас нет такой воли, такого намерения», — заявил Санчес, отвечая на вопрос по возможному использованию украинской армии западного оружия для ударов по РФ. Его слова передает ТАСС. Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не поддерживают использование американских вооружений за пределами территории Украины. Также и канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался против поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Он объясняет свою позицию тем, что ФРГ не сможет контролировать цели, по которым будут применяться эти ракеты, без непосредственного участия немецких военных. Шольц подчеркнул, что отправка немецких военнослужащих на Украину является «красной линией», которую он не готов пересекать, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель правительства Испании Педро Санчес сообщил, что против того, чтобы ВСУ использовали вооружение НАТО для ударов по России. Таким мнением он поделился во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским. «У нас нет такой воли, такого намерения», — заявил Санчес, отвечая на вопрос по возможному использованию украинской армии западного оружия для ударов по РФ. Его слова передает ТАСС. Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не поддерживают использование американских вооружений за пределами территории Украины. Также и канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался против поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Он объясняет свою позицию тем, что ФРГ не сможет контролировать цели, по которым будут применяться эти ракеты, без непосредственного участия немецких военных. Шольц подчеркнул, что отправка немецких военнослужащих на Украину является «красной линией», которую он не готов пересекать, передает RT.