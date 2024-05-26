26 мая 2024

Жители Горнокнязевска публично высказались по поводу объединения с Салехардом

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Жители Горнокнязевска проголосовали за присоединение к Салехарду (архивное фото)
Жители Горнокнязевска проголосовали за присоединение к Салехарду (архивное фото) Фото:

В поселке Горнокнязевск (ЯНАО) прошли публичные слушания по вхождению поселка в состав Салехарда. Присутствовавшие на собрании проголосовали за присоединение, при одном воздержавшемся, сообщают журналисты.

«Жители Горнокнязевска проголосовали за присоединение поселка к Салехарду. Один человек воздержался», — сообщает telegram-канал «Север-Пресс». 

Ранее ЦУР ЯНАО провел онлайн-голосование. В ходе него «за» был 81% респондентов, а 10% затруднились ответить. С инициативой о присоединении выступили сами жители Горнокнязевска.

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В поселке Горнокнязевск (ЯНАО) прошли публичные слушания по вхождению поселка в состав Салехарда. Присутствовавшие на собрании проголосовали за присоединение, при одном воздержавшемся, сообщают журналисты. «Жители Горнокнязевска проголосовали за присоединение поселка к Салехарду. Один человек воздержался», — сообщает telegram-канал «Север-Пресс».  Ранее ЦУР ЯНАО провел онлайн-голосование. В ходе него «за» был 81% респондентов, а 10% затруднились ответить. С инициативой о присоединении выступили сами жители Горнокнязевска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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