Жители Горнокнязевска публично высказались по поводу объединения с Салехардом

Жители Горнокнязевска проголосовали за присоединение к Салехарду (архивное фото)
В поселке Горнокнязевск (ЯНАО) прошли публичные слушания по вхождению поселка в состав Салехарда. Присутствовавшие на собрании проголосовали за присоединение, при одном воздержавшемся, сообщают журналисты.
«Жители Горнокнязевска проголосовали за присоединение поселка к Салехарду. Один человек воздержался», — сообщает telegram-канал «Север-Пресс».
Ранее ЦУР ЯНАО провел онлайн-голосование. В ходе него «за» был 81% респондентов, а 10% затруднились ответить. С инициативой о присоединении выступили сами жители Горнокнязевска.
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