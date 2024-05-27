Ставленник депутата думы ХМАО победил на праймериз в его опорном городе

Ставленник депутата думы ХМАО Алексея Андреева Сергей Благородов победил на праймериз в его опорном городе Мегионе. Единороссы провели предварительное голосование по довыборам в думу на двух избирательных округах (10 и 12) в закрытом формате. Итоги выборов подвел спикер думы ХМАО и секретарь реготделения «Единой России» Борис Хохряков, передает журналист URA.RU.
«В ПГЕР по 10 избирательному округу победил Сергей Благородов. В 12 округе победу одержала Светлана Власова», — сообщил Хохряков.
Источники отмечают, что именно Благородова прочили на место самого Андреева в окружном парламенте, но тот передумал слагать полномочия. Пиар-кампанией Власовой занимались городские власти и новый мэр Алексей Петриченко, который ранее назначил ее своим общественным советником. «Местные и окружные власти изо всех сил пытались избежать провокаций оппозиции, и им это удалось — ПГЕР прошло максимально тихо», — отмечает инсайдер.
Ранее URA.RU писало об итогах предварительного голосования в ХМАО. Ветерану СВО Дмитрию Аксенову удалось одержать победу над мобилизованным Евгением Старжинским.
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