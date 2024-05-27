Мэрия Екатеринбурга выдвинула ультиматум владельцам электросамокатов

27 мая 2024 в 22:12 Размер текста - 17 +

Кикшеринги согласились на уступки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэрия Екатеринбурга в лице замглавы города по строительству и транспорту Рустама Галямова выдвинула ультиматум кикшеринговым сервисам: в городе, как и анонсировало URA.RU, появятся зоны, где электросамокаты запретят полностью или ограничат. И бизнес согласился, знает собеседник агентства. 13 мая URA.RU сообщило, что мэрия по поручению губернатора Евгения Куйвашева готовит законопроект, существенно ограничивающий передвижение на электросамокатах по городу. Таким образом власти реагируют на ДТП с пешеходами, которые становятся реальной проблемой. Признавая, что электросамокаты являются основным видом транспорта для значительной части горожан, чиновники подготовили компромисс. «На прошлой неделе у Галямова были представители Whoosh, Urent и „Яндекс Go“. Им было сказано: либо вы идете на уступки, либо полный запрет — как в Перми. В итоге было подписано рамочное соглашение, согласно которому в городе будут определены зоны с полным запретом электросамокатов (это в основном центр), а также зоны, где передвигаться на них можно будет только на невысокой скорости. Кроме того, предстоит решить по местам для парковки самокатов», — поделился собеседник. По его данным, конкретика появится уже 28 мая — по итогам заседания рабочей группы. Новость по теме Мэрия Екатеринбурга готовится к войне с электросамокатами — как в Перми и Сочи «Такие [ограничительные] зоны в Екатеринбурге действую уже не первый сезон. Чаще всего, речь идет о парках, скверах и местах с интенсивным пешеходным трафиком. Все они отображены на карте в приложении. В таких зонах самокат автоматически замедляется или останавливается. Список зон дополняется или меняется в течение сезона — иногда вместе с администрацией выявляем новые участки, иногда условия для проезда улучшаются и необходимость в дополнительных ограничениях отпадает. Все самокаты Whoosh системно ограничены в скорости и не разгоняются быстрее 25 км/ч», — прокомментировали URA.RU в Whoosh. В Urent обещали ответить на вопросы корреспондента позднее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Екатеринбурга в лице замглавы города по строительству и транспорту Рустама Галямова выдвинула ультиматум кикшеринговым сервисам: в городе, как и анонсировало URA.RU, появятся зоны, где электросамокаты запретят полностью или ограничат. И бизнес согласился, знает собеседник агентства. 13 мая URA.RU сообщило, что мэрия по поручению губернатора Евгения Куйвашева готовит законопроект, существенно ограничивающий передвижение на электросамокатах по городу. Таким образом власти реагируют на ДТП с пешеходами, которые становятся реальной проблемой. Признавая, что электросамокаты являются основным видом транспорта для значительной части горожан, чиновники подготовили компромисс. «На прошлой неделе у Галямова были представители Whoosh, Urent и „Яндекс Go“. Им было сказано: либо вы идете на уступки, либо полный запрет — как в Перми. В итоге было подписано рамочное соглашение, согласно которому в городе будут определены зоны с полным запретом электросамокатов (это в основном центр), а также зоны, где передвигаться на них можно будет только на невысокой скорости. Кроме того, предстоит решить по местам для парковки самокатов», — поделился собеседник. По его данным, конкретика появится уже 28 мая — по итогам заседания рабочей группы. «Такие [ограничительные] зоны в Екатеринбурге действую уже не первый сезон. Чаще всего, речь идет о парках, скверах и местах с интенсивным пешеходным трафиком. Все они отображены на карте в приложении. В таких зонах самокат автоматически замедляется или останавливается. Список зон дополняется или меняется в течение сезона — иногда вместе с администрацией выявляем новые участки, иногда условия для проезда улучшаются и необходимость в дополнительных ограничениях отпадает. Все самокаты Whoosh системно ограничены в скорости и не разгоняются быстрее 25 км/ч», — прокомментировали URA.RU в Whoosh. В Urent обещали ответить на вопросы корреспондента позднее.